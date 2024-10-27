Kadın Çiftçi Sera ile Aile Bütçesine Destek Oluyor - Son Dakika
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Kadın Çiftçi Sera ile Aile Bütçesine Destek Oluyor

Kadın Çiftçi Sera ile Aile Bütçesine Destek Oluyor

Şermin Kaya, devlet desteğiyle kurduğu serada ürün yetiştirerek aile bütçesine katkıda bulunuyor.

27.10.2024 14:48
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Tekirdağ'da devlet desteğiyle seracılığa başlayan kadın çiftçi, aile bütçesine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Nusratlı Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Şermin Kaya, oğlu ile 2017 yılında sera kurmak için Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

Proje desteklerinden yararlanan Kaya, evinin yanında ürünler yetiştirebileceği 600 metrekarelik sera kurdu.

Serasını çeşitli bölümlere ayıran Kaya, 12 ay boyunca yetiştirdiği ürünleri satarak aile bütçesine destek oluyor.

Kaya, AA muhabirine, destek programları sayesinde kadınların da istediği işi kurabileceğini belirtti.

Hiç tecrübesi olmamasına rağmen devletten aldığı destekle serada ürün yetiştirmeye başladığını anlatan Kaya, "Çocukken Ordu'dan İstanbul'a geldik. Orada fabrikada çalıştım. Daha sonra evlendim ve burada çiftçiliğe başladım. Toprağa tohum ekmek ve yetiştirmek çok zevkli. 45 senedir çiftçilik yapıyorum." dedi.

Kaya, kadın çiftçi olarak çevresindeki gençlere örnek olmaya çalıştığını anlattı.

Tarım ürünleri yetiştirmenin zevkli bir iş olduğunu dile getiren Kaya, seranın 2017 yılındaki başvurularının ardından kurulduğunu belirterek, "12 boyunca çeşitli ürünler yetiştiriyorum. Bahar aylarında fide yetiştiriyorum. Müşterilerim beni tanıyor. Hem telefonla hem de pazar yerinde sipariş aldığım fidelerimi satıyorum. Fide sezonunun ardından salatalık, fasulye, domates, patates, kıvırcık gibi her mahsulü yetiştirip satıyorum." diye konuştu.

Serayı büyütmek istiyor

Kaya, serasının hem geçim kaynağı hem de stres attığı özel bir yer olduğunu anlattı.

Zamanının çoğunu serasında geçirdiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Burası benim geçim kaynağım ve hobim. Devlet desteğiyle yaptığım serayı, imkanım olsa daha da büyütmek isterim. Ben bütün günümü burada geçiriyorum. Ben istesem de evimde duramam. Burası bana farklı geliyor. Yetiştirdiğim ürünleri seviyorum. Geldiğimde bakıyorum ve büyümüşler. Pazara götüreceklerimin hesabını yapıyorum. Hangi üründen ne kadar çıkacağını düşünüyorum."

Şermin Kaya, sera kurmasında kendisine destek olan tüm yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Kadın, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Çiftçi Sera ile Aile Bütçesine Destek Oluyor - Son Dakika

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