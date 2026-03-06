Kadın Cinayetinde Ağır Cezaya Çarptırıldı - Son Dakika
Kadın Cinayetinde Ağır Cezaya Çarptırıldı

06.03.2026 16:51
Tokat'ta Hatice Yalman'ı döverek öldüren Mustafa Koç, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı.

TOKAT'ta Hatice Yalman'ı (31) döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan birlikte yaşadığı Mustafa Koç (42), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay öncesi Koç ile birlikte girdikleri markette Yalman'ın kasiyere uluslararası literatürde yardım çağrısı olan işareti yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Olay, 29 Mayıs 2025'te Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, Hatice Yalman ve Mustafa Koç'u yaralı buldu. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Yalman kurtarılamadı. Yapılan incelemede Yalman'ın vücudunda darp izleri tespit edildi. Olay yerine 400 metre mesafedeki Hazine Deresi kenarında kan izleri ve kanlı taşlar bulundu, soruşturma genişletildi. Gözaltına alınan Mustafa Koç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa Koç'a yardım ettikleri suçlamasıyla 7 kişi daha gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Mustafa Koç hakkında 'Nitelikli kasten öldürme', diğer 7 kişi hakkında ise 'Kasten öldürmeye iştirak' ve 'Delileri yok etme' suçundan dava açıldı.

Sanıklar, bugün karar duruşması için hakim karşısına çıktı. Tokat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Koç, diğer sanıklar ve hayatını kaybeden Hatice Yalman'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Koç'u 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Diğer 7 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bu arada Hatice Yalman'ın, olay öncesi girdikleri markette kasiyere, yardım çağrısı olan işareti yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortay çıkmıştı. Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ikilinin markete girdiği, Mustafa Koç kasada ödeme yaparken, Hatice Yalman'ın ise uluslararası literatürde yardım çağrısı (el işareti) yaptığı anlar yer aldı.

AVUKAT ARSLAN: BERAAT KARARLARINA İTİRAZ EDECEĞİZ

Duruşma sonrası açıklama yapan Yalman ailesinin avukatı Selinay Arslan, "Bugün vahşice katledilen Hatice Yalman'ın faillerinin yargılandığı dosyada 7 sanık hakkında beraat kararı verilirken, Mustafa Koç hakkında hiçbir indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiştir. Mustafa Koç hakkında verilen karar her ne kadar bizi rahatlatmış olsa da diğer sanıkların da aynı şekilde cezalandırılmasını ve suça iştirak ettiği kanaatindeyiz. Verilen beraat karalarına karşı istinaf yoluna başvuracağız" dedi.

Kaynak: DHA

