Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekildi

(İSTANBUL)- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Haliç Köprüsü'ne üzerinde "Mayıs ayında 33 kadının ölümü şüpheli, iktidarın ihmali şüphesiz!" yazılı pankart astı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, ülkedeki kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Haliç Köprüsü'ne üzerinde "Mayıs ayında 33 kadının ölümü şüpheli, iktidarın ihmali şüphesiz!" yazılı pankart astı. Platformdan yapılan yazılı açıklamada, "Kadınları yaşatacak politikalar uygulamak yerine haklarımıza saldıranlar bilsin: Hiçbir şüpheli kadın ölümünü karanlıkta bırakmayacağız. İhmali olanlardan hesap soracağız" denildi.