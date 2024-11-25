Kadın Dağcı Kanyonda Ayağını Kırdı - Son Dakika
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Kadın Dağcı Kanyonda Ayağını Kırdı

Kadın Dağcı Kanyonda Ayağını Kırdı

Çatak'ta Masiro Kanyonu'nda kayalıklardan düşen kadın dağcı, arkadaşları tarafından kurtarıldı.

25.11.2024 22:48
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Van'ın Çatak ilçesinde Masiro Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan kadın dağcıyı arkadaşları kurtardı.

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye bir grup dağcı, Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Kanyondaki kayalıklarda yapılan tırmanış sırasında düşen gruptaki kadın dağcılardan birinin ayağı kırıldı.

Kadın dağcıya ilk müdahaleyi yapan gruptaki Vadi Doğa Nas Sar Arama ve Kurtarma ile Polis Arama Kurtarma ekibi üyeleri, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Daha sonra ağaç dallarından sedye yapan gruptakiler, yaralı dağcıyı dağlık alanda yaklaşık 4 kilometre taşıyarak yolda bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kadın dağcının ayağı alçıya alındı.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, AA muhabirine, kanyonda tırmanış esnasında arkadaşlarından birinin düşerek yaralandığını söyledi.

Tüm ekibin ayağı kırılan arkadaşları için seferber olduğunu belirten Demez, şunları kaydetti:

"Bugün talihsiz bir kaza geçirdik. Bir kadın arkadaşımızın düşmesi sonucu ayağı kırıldı. Emniyetli olsun diye ayak bileğini sardık. Çok zorlu bir parkurdu. Etkinliğimizde birçok arama kurtarma personeli de vardı. Herkes yardımcı oldu. Birlikten kuvvet doğar. Yaralı arkadaşımız güvenli şekilde yola ulaştırıldı. Buradan da ambulansla hastaneye getirildi ve durumu iyi."

Gruptakilerden Mahmut Çelik ise "36 kişilik ekiple Masiro Kanyonu'na gelmiştik. Yaralanan arkadaşımızı güvenli taşımak için sedye yaptık. El birliğiyle sağ salim taşıdık." dedi.

Kaynak: AA

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