Kadın Dayanışması Sahneye Taşındı: 'Günahkar' Oyunu Münih'te Büyük Beğeni Topladı

Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddete dikkat çeken 'Günahkar' oyunu, Münih'te bir kız lisesinde sahnelendi. Tüm geliri Münih'teki bir kadın sığınma evine bağışlanan oyun, sanatın dönüştürücü gücünü gözler önüne serdi. Gecenin sunuculuğunu Gülden Bayram ve Mehmet Gürgen üstlendi.

Oyunun ardından konuşan yönetmen Ergin Kılıkçıer, öğrencilerine cesaretleri için teşekkür etti. Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, EM Oyunculuk Atölyesi'nin önemine vurgu yaparak oyuncuları tebrik etti. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Erdem Can ise kadın haklarının önemine değinerek projenin başarısını vurguladı.

Oyun, Antalya ve Avusturya'nın Kufstein şehrinden davet alarak uluslararası bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor.