Kadın Destek İhbarında Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Kadın Destek İhbarında Silahlı Saldırı

13.06.2026 23:48
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Muğla'da KADES ihbarına giden polis ile kadının eski eşi arasında çatışma; uzman çavuş intihara kalkıştı.

Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru ile eski eşini silahla ağır yaralayan uzman çavuş, intihar girişiminde bulundu.

Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan iş yerinde H.S. adlı kadın, telefonundaki KADES uygulaması üzerinden ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü ekibinde görevli polis memuru T.B. ile iş yerinde bulunan H.S'ye, kadının eski eşi ve İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş G.Y. silahla ateş etti.

Daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan G.Y. ile yaralanan polis memuru ve H.S, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, KADES, Polis, Muğla, Suç, Son Dakika

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