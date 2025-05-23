Kadın El Emeği Durağı, Göktürk'te Kadın Girişimciliğini Destekliyor

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin Göktürk'te hayata geçirdiği Kadın El Emeği Durağı, kadınların el emeği ürünlerini sergileyerek ekonomik özgürlük kazanmalarına olanak sağlıyor. 17 Haziran'a kadar devam edecek etkinlik, alışverişin ötesinde dayanışma ruhunu da yaşatıyor.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Göktürk'te hayata geçirilen Kadın El Emeği Durağı, kadınların el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri ve üretimlerini kazanca dönüştürebilecekleri özel bir alan sunuyor. "Kadınların Emeği, Eyüpsultan'ın Değeri" sloganıyla hayata geçirilen proje, üretici kadınların hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlenmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

El emeğiyle hazırlanan takılar, ev dekorasyon ürünleri, doğal bakım ürünleri, tekstil tasarımları ve daha birçok özgün ürünle dolu stantlar, ziyaretçilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Ziyaretçiler, her bütçeye ve zevke hitap eden ürünler arasından seçim yaparken aynı zamanda kadın girişimciliğine destek olma fırsatı da buluyor. Etkinlik, sadece bir alışveriş noktası değil; dayanışmanın ve paylaşımın merkezi olma özelliği taşıyor.

17 haziran'a kadar ziyarete açık

Göktürk'te kurulan Kadın El Emeği Durağı, 17 Haziran 2025 tarihine kadar her gün 11.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bölge halkı ve misafirler, kadınların el emeğiyle ürettiği ürünleri keşfetmek için bu renkli durakta buluşuyor.