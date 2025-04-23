Kadın El Emeği Pazarı İzmirlilerle Buluşuyor - Son Dakika
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Kadın El Emeği Pazarı İzmirlilerle Buluşuyor

Konak Belediyesi, kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satabilecekleri Kadın El Emeği Pazarı'nı Hatay Kapalı Pazaryeri'nde açıyor. Ücretsiz stant başvuruları 25 Nisan 2025'e kadar alınacak.

23.04.2025 11:57  Güncelleme: 12:47
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların el emeği, göz nuruyla ürettikleri ürünleri Hatay Kapalı Pazaryeri'nde İzmirlilerle buluşturacak. Kadın emeğinin değer bulacağı ve haftanın bir günü kurulacak olan El Emeği Pazarı'nda ücretsiz olarak stant açmak isteyen kadınlar, 25 Nisan 2025 tarihine kadar Konak Belediyesi'ne başvuru yapabilecek.

Konak Belediyesi, kadınların sosyal yaşama katılmaları ve ürettikleri el emeği ürünleri kazanca dönüştürmeleri için yeni bir çalışmaya daha imza attı. Kadınların üretim gücüne destek sağlamak amacıyla Hatay Kapalı Pazaryeri'nde haftanın bir günü Kadın El Emeği Pazarı kurulacak. Kadın emeğinin değer bulacağı ve el emeği ürünlerin sergileneceği pazarda ücretsiz olarak stant açmak isteyen kadınlar, 25 Nisan 2025 tarihine kadar Konak Belediyesi'ne başvurabilecek.

Başvuru süreci başladı

Konak'ta ikamet eden, çalışmayan ve vergi mükellefi olmayan 18 yaş üstü kadınlar, İzmirlilerle buluşturacakları el emeği ürünlerinin en fazla beş adet fotoğrafını Konak Belediyesi'nin 444 35 66 numaralı WhatsApp hattına göndererek başvuru yapabilecek. Gıda ve mum dışındaki kimyevi madde içeren ürünlerin satışına izin verilmeyecek olan Kadın El Emeği Pazarı, cuma günleri 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Pazarın kurulmaya başlayacağı tarih başvuruların değerlendirilmesinin ardından önümüzdeki günlerde belirlenerek kamuoyuna duyurulacak.

"Üreten tüm kadınları davet ediyorum"

Konak'ta kadın emeğini görünür kılmak için çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Kadınların üretimde, ekonomide ve sosyal yaşamda daha fazla yer almasını desteklemek, bizim için yalnızca bir görev değil; aynı zamanda büyük bir inanç ve kararlılıktır. Hatay Kapalı Pazaryeri'nde açılacak olan bu özel alan, kadın emeğinin görünür kılındığı, dayanışmanın ve birlikte üretmenin kıymetinin bilindiği bir buluşma noktası olacak. Üreten tüm kadınları, emeğin değer bulacağı bu alanda yer almaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadın El Emeği Pazarı İzmirlilerle Buluşuyor - Son Dakika

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