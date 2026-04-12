Buca'da Kadın Emeği Pazarı Kuruldu

12.04.2026 10:09  Güncelleme: 10:58
Buca Belediyesi tarafından kurulan 'Kadın Emeği Pazarı', kadınların el emeği ürünlerini sergileyerek ekonomiye katkı sağlamalarını amaçlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Buca Belediye Başkanı, pazarın açılışında kadın üreticilere destek verdiler.

(İZMİR) - Buca'da üretimin kalbi bu kez kadınlar için attı. Buca Belediyesi tarafından kurulan "Kadın Emeği Pazarı", el emeğini ekonomiye dönüştüren kadınları vatandaşlarla buluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, stantları ziyaret ederek, üretici kadınlara destek verdi.

Buca Belediyesi'nin kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alması hedefiyle hayata geçirdiği pazar, Belediye Ana Hizmet Binası önünde yoğun ilgi gördü. Şirinyer Kadın Aktivite Merkezi ve semt evlerinde eğitim alan kursiyerlerin ürünleriyle renklenen stantlarda, el örgüsünden takıya, dekoratif objelerden mumlara kadar çok sayıda ürün sergilendi. Gün boyu süren etkinlikte hem satış yapıldı hem de kadın emeğinin değeri görünür kılındı.

"Üreten kadınların yanındayız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile pazarı ziyaret eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, stantları tek tek dolaştı.  Kadın emeğinin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Duman, "Kadınların üretime katılması ve kendi ekonomik gücünü oluşturması bizim en önemli önceliklerimizden biri. Üreten kadınların becerilerini bu tür pazarlarla desteklemeye devam edeceğiz. Bu pazarlar, aynı zamanda dayanışmanın büyüdüğü güçlü bir zemin. Üreten kadınların yanında olmaya, emeklerini büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Kadın üreticiler ise sağlanan destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür çalışmaların kendilerini daha fazla üretmeye teşvik ettiğini ifade etti.

Kaynak: ANKA

