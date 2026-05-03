Kadın Emeğiyle Üretilen Çiçekler, Muğla Sokaklarını Süslüyor

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, alım garantili çiçek üretim modeli ile 28 milyon çiçek üreterek, hem tarımı hem de kadın emeğini destekledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üç üreticiyle başlattığı alım garantili çiçek üretimi projesi, bugün 30 üretici ve çok sayıda seraya ulaşarak büyümeye devam ediyor. Yaz ve kış sezonu olmak üzere iki dönemde dikimi yapılan çiçek üretimi ile bugüne kadar 28 milyon çiçek üretildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi'nde kadın emeğiyle üretilen alım garantili süs bitkileri, kentin cadde, sokak ve refüjlerini süsleyerek şehir estetiğine katkı sağlıyor. Bugüne kadar piyasa değeri yaklaşık 80 milyon TL olan 14 milyon adet çiçek satın alınarak üreticilere önemli ölçüde ekonomik destek sağlandı.

Yerli üreticiye can suyu olan bu çiçekler, yalnızca Muğla'da değil; Antalya, Denizli, Isparta, Burdur ve Afyon gibi illerle birlikte ilçe belediyeleri tarafından da tercih edilmeye devam ediyor.

2026 yaz sezonu için de 1 milyona yakın çiçeğin dikimine başlandı.

"Üreten kadınların emeğiyle Muğla'nın sokaklarını güzelleştiriyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Yerel üretimi destekleyen, özellikle kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendiren projeler bizim için büyük önem taşıyor. Beyobası'nda başlattığımız alım garantili çiçek üretimi modeliyle hem üreticimize güvence sağladık hem de kentimizin estetik görünümüne kendi değerlerimizle katkı sunduk. Bugün 30 üreticiye ulaşan bu başarı hikayesi, doğru planlama ve dayanışmanın bir sonucudur. Üreten kadınların emeğiyle Muğla'nın sokaklarını güzelleştirmeye, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve yerel ekonomiyi büyütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.