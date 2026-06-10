Kadın Eşini Parçalayıp Çöpe Attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Eşini Parçalayıp Çöpe Attı

10.06.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, kayıp ihbarında bulunan kadın hakkında eşi cinayetinden ağırlaştırılmış müebbet davası açıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ölü bulduğunu iddia ettiği eşinin cesedini parçalayarak çöpe attıktan sonra kayıp ihbarında bulunan tutuklu kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Adalet U'nun (69), geçen ocak ayında zile basılması üzerine eşi Ali Fuat U.'nun (77) kapıyı açmaya gittiğini ve daha sonra kaybolduğunu bildirmesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında maktulün çocuklarından alınan beyanlar, son görülme anı, iletişim kayıtları ve sosyal çevresine ilişkin bilgiler birlikte değerlendirildiğinde, kaybolma olayının olağan bir ayrılış olmadığı, maktulün suç sonucu hayatını kaybetmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe oluşması üzerine tahkikatın bu yönde genişletildiği belirtildi.

Maktulün oğlu Ferhat U.'nun annesi hakkında yaptığı ihbar üzerine Ferhat U.'nun ikametine gidildiği, evde yapılan incelemelerde biyolojik nitelikte olduğu değerlendirilen bulgulara rastlanıldığı, bu bulguların Ali Fuat U.'ya ait olduğunun kriminal incelemeyle desteklendiği kaydedildi.

İddianamede, Adalet U.'nun şu beyanlarına yer verildi:

"28 Ocak günü eşim sabah namazına gitmek için evden çıktı. Ben de bir süre sonra çöp atmak için daire kapısının önüne çıktığımda onu zemin katta yatar vaziyette gördüm. Gidip kontrol ettim, nabzını alamayınca öldüğünü düşündüm. Eşimi benim öldürdüğümden şüphelenmemeleri için panikle parçalamaya başladım. Parçaları ayrı ayrı poşetledim. Bu kesme işlemini yaparken, etrafı poşetle kapladım. Kesme işleminde 'nacak' adı verilen bir satır kullandım. Poşetlediğim parçaları evin etrafındaki çöplere, tam zamanını bilmediğim bir vakitte dağıttım. Kesme işlemini yaparken kimsenin yardımı ve müdahalesi olmadı."

Sanık Adalet U.'nun, diğer oğlu Murat U. ile yaptığı telefon görüşmesinin çözüm tutanaklarında, "Ölmüş adamı kaldırdım, attım. Bir anlık oldu. Çok pişmanım. Evet, cinnet getirdim kuzum. Onun yaptıklarına karşılık." ifadeler kullandığı iddianamede yer aldı.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesinin ilgili kararına atıfta bulunulan iddianamede, cesedin bulunamamış olmasının suçun işlenmediği anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

Adalet U.'nun, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Adalet U. (69), kocasının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu. Yapılan çalışmalarda Adalet U.'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı. İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşılmıştı.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adalet U, oğulları Ferhat (48) ve Murat U. (50) ile M.Ö. (65) gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adalet U. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Eşini Parçalayıp Çöpe Attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı İstifa dilekçesine yazdığı ifade başını yaktı, bir kuruş dahi tazminat alamadı
Ağ Nene Tepesi’nin traverten güzelliği Ağ Nene Tepesi'nin traverten güzelliği
Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı Sıfır Atık Festivali ziyaretçi rekoru kırdı, 4 günde 1 milyon kişi ağırlandı
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı

16:48
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
Irmak öğretmen, görev yaptığı sınıfını resmen baştan yaratmış
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:35
Fenerbahçe’de mazbata törenine damga vuran görüntü
Fenerbahçe'de mazbata törenine damga vuran görüntü
16:21
İsimler bomba Aykut Kocaman’ın yardımcıları belli oldu
İsimler bomba! Aykut Kocaman'ın yardımcıları belli oldu
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye “Evli misin“ diye sordu, sonrası bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın gazeteciye "Evli misin?" diye sordu, sonrası bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 17:06:39. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Eşini Parçalayıp Çöpe Attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.