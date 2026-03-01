Kadın Gasbedilerek Yaralandı

Hatay'ın Payas ilçesinde üzerindeki ziynet eşyası çalındığı sırada darbedildiği iddia edilen kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

E.O, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayan annesi T.O'yu evinin bahçesindeki tavuk kümesi önünde baygın halde görmesi üzerine durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

T.O, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

E.O, polis ekiplerine annesinin üzerindeki ziynet eşyalarından bazılarının eksik olduğunu bildirmesi üzerine olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gasbedildiği sırada darbedildiği iddia edilen kadının, bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.