Kadın Gazetecilere Dijital Eğitim

Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan ve Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) desteklediği "Yerel Basında Kadın Gazetecilerin Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında kadın gazetecilere eğitim verilecek.
MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ve Basın İlan Kurumu Konya Bölge Müdürü Halil İbrahim Parlak, projenin sözleşmesini imzalandı.
Proje kapsamında, Konya ve Karaman'da çalışan 30 kadın gazeteciye, 5 gün boyunca toplam 30 saatlik uygulamalı dijital gazetecilik eğitimi verilecek.
Bostancı, açıklamasında medya sektörünün dijitalleşmesiyle yerel basındaki kadın gazetecilerin mesleki dezavantajlar yaşayabildiğini belirtti.
Parlak ise projeyle nitelikli insan kaynağının sektöre kazandırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
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