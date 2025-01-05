Kadın Girişimcilerle Buluşma - Son Dakika
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Kadın Girişimcilerle Buluşma

Kadın Girişimcilerle Buluşma

Türkmenoğlu, kadın girişimcilerin ekonomik ve toplumsal dönüşümdeki önemine vurgu yaptı.

05.01.2025 11:46
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AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kadın girişimciler ve iş kadınlarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan Türkmenoğlu, Van'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra ekonomik potansiyeliyle de bölgenin parlayan yıldızı haline geldiğini söyledi.

Bu potansiyelin tam anlamıyla hayata geçirilmesinde kadınların rolünün olduğunu belirten Türkmenoğlu, "İş hayatında aktif rol alan kadınlar, sadece ekonomik kalkınmaya değil, toplumsal dönüşüme de öncülük etmekte. Kadın girişimciliğinin önemi kadınların iş dünyasında daha fazla yer alması, yerel ekonomiyi canlandırırken aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sunuyor. Van'da kadın girişimciler, tarımdan sanayiye, turizmden e-ticarete kadar pek çok sektörde başarılı projelere imza atıyor." diye konuştu.

Toplantının yeni iş birlikleri oluşturmaya fırsat sunduğunu ifada eden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Hükümetimizin ve kamu kurumlarımızın iş dünyasının kadın girişimciliğini nasıl daha fazla destekleyebileceğini ele aldık. Eğitim, finansmana erişim, mentörlük ve ağ oluşturma gibi destek mekanizmalarının artırılması, kadınların iş hayatında daha aktif rol almasını sağlayacak. Bu toplantı, bölgedeki kadın girişimcilerin sesi olma yolunda önemli bir adım olacak. Toplantımız sadece bir diyalog platformu değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak bir yol haritası niteliği taşıyor. Birlikte hareket ederek Van'ı kadınların gücüyle daha güçlü ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyabiliriz."

Toplantıya Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek ve KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük de katıldı.

Kaynak: AA

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