Kadın Girişimciliği için Kooperatif Programı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de düzenlenen program, kadın girişimciliği ve kooperatifleri desteklemek amacıyla yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), "Uluslararası Kadın Girişimciliği ve Kooperatif Programı" düzenlendi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından düzenlenen program, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mustafa Afşin Ersoy Salonu'nda Türkiye ve KKTC'den kadınların katılımıyla yapıldı.

"Uluslararası Kadın Girişimciliği ve Kooperatif Programı"nda uluslararası alanda girişimcilik ve kooperatiflerin desteklenmesi masaya yatırılırken, kadın girişimciler için pazara erişim ve teknoloji gibi konularda paneller düzenlendi.

Programda ayrıca kadın kooperatiflerine yönelik uygulamalı eğitim oturumları gerçekleştirildi.

Programda konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, kooperatiflerin önemine değinerek, farklı yetenekteki kadınların, kooperatifler aracılığıyla bir araya gelerek ortak kapasite oluşturabildiklerini söyledi.

Kadın kooperatiflerinin desteklenmesi halinde katma değer oluşturulduğunu aktaran Sarı, "Destek programları sağlandığında kadın kooperatifleri çok kısa sürede önemli bir değişim yaşayabiliyor." ifadesini kullandı.

DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen de düzenlenen programın kadın girişimciliğini çok boyutlu bir perspektifte ele alarak, yerelden uluslararası çevreye uzanan fırsatları tartışmayı amaçladığını ve özellikle finans ile teknoloji ekseninde sürdürülebilirliği değerlendirmeyi hedeflediğini aktardı.

Kaynak: AA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Demokrasi, Ekonomi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:25:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.