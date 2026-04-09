Muratpaşa Belediyesi Assim'in Kadın Girişimcisine İnovasyon Ödülü

09.04.2026 11:53  Güncelleme: 13:06
Muratpaşa Belediyesi ASSİM'le birlikte çalışan kadın girişimci Esengül Demir Karakurt'un geliştirdiği projeye İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Ödülü verildi. CVBanko adıyla anılan sistem, iş başvuru süreçlerini dönüştürerek adayların işverenlerle doğrudan buluşmasını sağlıyor.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM) çalışmalarını sürdüren kadın girişimci Esengül Demir Karakurt'un geliştirdiği "Türkiye'nin Yeşil ve Dijital İstihdam Altyapısı Yeni Nesil İş Başvuru Sistemi ve Yöntemi" projesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 144. Yıl Vergi ve Ali Bahar Özel Ödülleri kapsamında İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Ödülü'ne layık görüldü.

Çalışmalarını son iki yıldır ASSİM bünyesinde sürdüren Karakurt'un geliştirdiği proje, klasik iş başvuru süreçlerini dönüştürmeyi hedefliyor. ASSİM'in sağladığı ofis, internet ve teknik altyapı desteğiyle geliştirilen proje; web ve mobil platformların yanı sıra fiziksel istihdam kabinleriyle iş arayan bireyleri işverenlerle doğrudan buluşturuyor.

Sistemin en dikkati çeken yönlerinden biri ise işe alım süreçlerinde ön mülakat aşamasını ortadan kaldırması oluyor. Geliştirilen sistemle adaylar, iş ilanlarında işverenlerin sorularına görüntülü görüşmeyle yanıt verebiliyor; sesli ve yazılı özgeçmişlerini uygulamadaki profillerine ekleyebiliyor.

Uygulama ayrıca işverenlere aradıkları kriterlere en uygun adayları öneri listesi halinde sunuyor. Bu sayede işverenler doğru adaya daha hızlı ulaşırken, adayların uzun bekleme süreçleri de ortadan kalkıyor.

CVBanko isimli projenin öncelikli hedefi ise istihdamı yalnızca dijital platformlarla sınırlı bırakmayarak mahalle ölçeğine kadar indirilen fiziksel çözümlerle daha kapsayıcı bir yapıya dönüştürmek olarak öne çıkıyor.

ASSİM'de çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakurt, merkezin girişimcilere sağladığı katkıya dikkati çekti. Ofis desteğinin yanı sıra elektrik ve internet imkanlarının da çalışmalarını kolaylaştırdığını belirten Karakurt, ödüllü projesini, şu sözlerle anlattı:

"ASSİM'in katkısı çok büyük"

"Adayların ve işverenlerin ortak noktada buluşabilmesini sağlamak adına hem fiziksel hem de dijital ortamda bir altyapı sistemi oluşturduk. Video mülakatla başvuru imkanı sunarak ön mülakatı ortadan kaldırdık. Mahalle ölçeğine kadar inerek başvuruları daha erişilebilir hale getirdik."

Karakurt, destekleri dolayısıyla Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve ASSİM çalışanlarına teşekkür etti.

CVBanko ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Ekonomi Bankası iş birliğiyle yürütülen TİM-TEB Girişim Evi Kadın Girişimcilik Programı'na seçilerek destek almaya hak kazandı.

Kaynak: ANKA

