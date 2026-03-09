Manavgat'ta 8 Mart'a Özel Belgesel Gösterimi: "Kadın Olmanın Günahı"

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi ile Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu iş birliğinde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Olmanın Günahı" belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde 8 Mart dolayısıyla düzenlenen programa Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ile eşi Hatice Çiçek, Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, kadın hakları savunucuları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yönetmenliğini Ümran Safter'in üstlendiği "Kadın Olmanın Günahı" belgeseli, Türkiye'de kadın hakları mücadelesinin öncülerinden Nezihe Muhiddin'in yaşamını ve eşitlik mücadelesini konu alıyor. Belgeselde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınların siyasal hakları için verilen mücadele, Nezihe Muhiddin'in öncü kimliği ve kadınların eşit yurttaşlık talebinin tarihsel arka planı izleyicilere aktarılıyor.

Etkinlik sonunda Çiçek tarafından Safter'e günün anısına hediye takdim edildi. Çiçek, kadın emeğinin, mücadelesinin ve toplumsal yaşam içindeki yerinin her zaman desteklenmesi gerektiğini ifade etti.