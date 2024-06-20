Kadın Hastalıklarının Duayen Hocası Prof. Dr. Ali Ayhan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kadın Hastalıklarının Duayen Hocası Prof. Dr. Ali Ayhan Hayatını Kaybetti

Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybeden ve 'kadın hastalıklarının duayen hocası' olarak anılan Prof. Dr. Ali Ayhan, yetiştirdiği doktorlar tarafından minnetle yad ediliyor. Ayhan, tıp bilimindeki çalışmalarının yanı sıra eğitimine katkı sunduğu öğrencilerle de iz bıraktı. Yetiştirdiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından Prof. Dr. Çağatay Taşkıran, Ayhan'ın dünya çapında önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Ayhan, birçok memur, esnaf, çiftçi ailenin çocuklarını yetiştirdi ve bilim dünyasına önemli katkılar sağladı.

20.06.2024 11:07
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Ankara'da 84 yaşında hayatını kaybeden ve "kadın hastalıklarının duayen hocası" olarak anılan Prof. Dr. Ali Ayhan, yetiştirdiği doktorlar tarafından minnetle yad ediliyor.

Viral enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 10 Haziran'da yaşamını yitiren Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, tıp bilimindeki çalışmalarının yanı sıra eğitimine katkı sunduğu öğrencilerle de iz bıraktı.

Ayhan'ın yetiştirdiği kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından Prof. Dr. Çağatay Taşkıran, AA muhabirine, Ayhan'ın dünya çapında önemli çalışmalara imza attığını söyledi.

Taşkıran, "kadın hastalıklarının duayen hocası" olarak anılan Ayhan'dan çok şey öğrendiklerini belirterek, "Hacettepe Üniversitesinde 40, Başkent Üniversitesinde 17 yıl hiç bıkmadan, yılmadan emek sarf etmiş; hepimize bu vatanı, toprağı sevdirmiş bir hocamızdı. Bizim için çok değerliydi." dedi.

Taşkıran, öğrencilik, asistanlık ve uzmanlık sürecinde Ayhan'ın yanında olduğunu vurgulayarak, "Bana bıçağı hoca verdi, ameliyat yapmayı öğretti. Dünyanın önünde en güzel sunumları yapmamız için bizlere müthiş donanım kazandırdı. Bu vatana verdikleri için Allah ondan razı olsun." diye konuştu.

"Birçok memur, esnaf, çiftçi ailenin çocuklarını yetiştirdi"

Hacettepe Üniversitesinde görev yapan Prof. Dr. Murat Gültekin de Ali Ayhan'ın, Türkiye'de yetişen en önemli bilim insanlarından biri olduğunu vurguladı.

Ayhan'ı minnetle andıklarını dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:

"Prof. Dr. Ali Ayhan, benim gibi birçok memur, esnaf, çiftçi ailenin çocuklarını, Anadolu topraklarından derecelerle Hacettepe'yi kazanmış öğrencileri yetiştirdi. Bizleri doçent, profesör yaptı, tıp bilimine kazandırdı. Onu mazlumun umudu olarak gördük."

"Bilim dünyasına yaptığı katkılar unutulmaz"

Ayhan için memleketi Anamur ilçesinde düzenlenen programa katılan Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar da merhumun yetiştirdiği öğrencilerin, Türkiye'nin önemli üniversitelerinde görev yaptığını söyledi.

Yaşar, Ayhan'ın, Anamur'a da büyük katkı sağladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hocamızın, Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu'na maddi ve manevi çok desteği oldu. Katkılarını hiç unutmadık. Hocamıza yakışır şekilde yüksekokulumuzu daha ileri seviyeye taşımak için çalışacağız. Bilim dünyasına yaptığı katkılar unutulmaz."

Hayatını tıp bilimine adadı

Anamur'da 1940'ta doğan Ayhan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1967'de birincilikle mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünde 1967-1971'de uzmanlık öğrenimini tamamlayan Ayhan, Hacettepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda 1979'da doçent, 1988'de profesör ünvanını aldı.

Ayhan, jinekolojik onkolojide tanı ve yenilikler, kolposkopi ve lazer ile mikrocerrahinin temel prensipleri üzerine çalışmalar yaptı, birçok dernekte de görev üstlendi.

Kadın kanserleri ile kanser öncüsü lezyonların tanı ve tedavisi, kanser taraması ve kolposkopi alanlarının ileri gelen hocalarından Prof. Dr. Ali Ayhan, 2007'den vefatına kadar Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadın Hastalıklarının Duayen Hocası Prof. Dr. Ali Ayhan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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