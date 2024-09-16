Kadın İstihdamında Artış - Son Dakika
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Kadın İstihdamında Artış

Kadınların iş gücüne katılım oranı bu yıl yüzde 2,5 artarak yüzde 36,6'ya ulaştı.

16.09.2024 11:47
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İş hayatında kadınlara yönelik çalışmalara verilen destekler sayesinde kadınların iş gücüne katılım oranı, bu yıl geçen senenin ilk 6 ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Kadınların çalışma hayatına aktif katılımını, aileyi ve toplumu güçlendiren temel değer olarak gören Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadınların iş gücüne katılımlarının artırılması ve çalışma hayatlarının kolaylaştırılması temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Bakanlık, hükümetin kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yürüttüğü çalışmalara çeşitli projeler geliştirerek destek oluyor. Bu kapsamda Bakanlık, "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" ile 2018'den bugüne yaklaşık 750 bin kadına destek olarak ekonomik yardım, teşvik ve destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştırdı.

Ayrıca "Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlendirilmesi Projesi" ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımı teşvik ediliyor. Proje kapsamında ilgili bakanlıklarla yürütülen çalışmalarla 1190 yeni kadın kooperatifi kuruldu.

"Genç Kadınlar Geleceğini İnşa Ediyor Projesi" ile de Türkiye'de eğitim almayan ve istihdam edilmeyen 18 ile 29 yaş arası genç kadınların iş, staj ve eğitime erişimlerine destek sağlayan Bakanlık, mühendis olmak isteyen kız öğrencileri desteklemek ve mesleklerinde öne çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla da "Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi"ni yürütüyor.

Bu projeden şu ana kadar 931 mühendis kız öğrenci faydalandı.

Ayrıca Bakanlık, kadınların iş ile ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirmeyi ve mahalle tipi kreş modelini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yılın ilk 6 ayında kadın istihdamı yüzde 32,6'ya yükseldi

Kadın istihdamını artırma ve kadınların iş gücüne katılım oranını yükseltme hedefi doğrultusunda çok yönlü çalışmalar yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak için hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile de protokol imzaladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle "Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara" programında kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik iki önemli işbirliği protokolü imza altına alındı.

Bakanlık, bu protokollerle gelir getirici faaliyetlere katılımlarını kolaylaştırmayı ve istihdam olanaklarını artırarak kadınları güçlendirmeyi hedefliyor.

2028'in sonunda iş gücüne yüzde 40,1 katılım oranı hedefleniyor

Bakanlığın, kadınların iş gücüne katılımlarının artırılması ve çalışma hayatlarının kolaylaştırması amacıyla hükümetin çalışmalarına verdiği destek sonucu 2002'de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılım oranı, 2023'te yüzde 35,8'e yükseldi.

Bu oran 2024'ün ilk 6 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak yüzde 36,6'ya ulaştı. Kadın istihdamı ise geçen yılın ilk 6 ayında yüzde 31,3 iken bu yılın yarısında yüzde 32,6'ya çıktı.

Bakanlık, destekleriyle 2028 sonuna kadar kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını da yüzde 36,2'ye yükseltmeyi hedefliyor.

Bu hedef doğrultusunda kadınlara yeni iş olanakları sağlamayı ve özellikle kadın girişimciliğini desteklemeyi sürdüren Bakanlık, yeni girişimler oluşturmanın yanı sıra mevcut sektörlerde inovasyonu da teşvik ederek Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kadın girişimcilerin sayısının artırılması, kadınların ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaları amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın İstihdamında Artış - Son Dakika

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