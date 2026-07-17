Kadın Kasap Başak'ın Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Kasap Başak'ın Hedefi

Kadın Kasap Başak\'ın Hedefi
17.07.2026 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vegan hayatından kasaplığa geçen Başak Subaşı, kadın çıraklar yetiştirmek istiyor.

ANKARA'da vegan olarak kasap dükkanında çalışmaya başlayan Başak Subaşı (23), zamanla bakış açısının değişmesiyle bazı hayvansal gıdaları tüketmeye başladı. Başak Subaşı, "En büyük hedefim kadın çıraklar yetiştirmek ve kadınların ağırlıklı olduğu bir işletme kurmak" dedi.

Başak Subaşı, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde ailesinin yönlendirmesiyle kasapta kasiyer olarak çalışmaya başladı. Hedeflediği diş protez bölümüne yerleşemeyen Subaşı, Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Kasaplık Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Subaşı, staj sürecinde tezgahın arkasına geçerek mesleği öğrenmeye başladı. Temmuz 2023'te ustalık belgesini alan Subaşı, Şubat 2024'ten bu yana usta öğretici olarak görev yapıyor. Bir dönem vegan yaşam tarzını benimseyen ve et ile hayvansal ürün tüketmeyen Subaşı, kasaplık mesleğini öğrenmeye başladıktan sonra bu konudaki bakış açısının değiştiğini, zamanla bazı hayvansal gıdaları yeniden tüketmeye başladığını söyledi.

'KASAPLIK BENİ MUTLU EDİYOR'

Subaşı, üniversiteye hazırlanırken motosiklet alma hayali kurduğunu belirterek, "Babama bunu söylediğimde beni mahallemizdeki kasaba yönlendirdi. Önce kasiyer olarak işe başladım. Üniversite sınavına girdim ancak istediğim bölümü 3 puanla kaçırdım. Bu işi yapmak istemiyordum. Ailemdeki herkes üniversite öğrenimi aldığı için 'Benim de eğitim almam gerekiyor' düşüncesi oluştu. Sonrasında meslek lisesine geri dönme kararı aldım ve kasaplık adına tekrar staj yapmaya başladım. Sonrasında kasaplığı meslek olarak öğrenmeye karar verdim. Tezgahın arkasına geçtikçe bu işi sevdiğimi fark ettim. El becerisi gerektiren meslekleri her zaman seviyordum. Kasaplık da beni mutlu eden bir meslek oldu" dedi.

'USTALARIM İŞ ÖĞRETMEK İSTEMEDİ'

Kasaplık sektöründe kadın olmanın bazı zorluklarını yaşadığını belirten Subaşı, "İlk zamanlarda birçok usta bana iş öğretmek istemedi. Ben de onları izleyerek, araştırarak ve internet üzerindeki videolardan faydalanarak kendimi geliştirdim. Mesleğe başlamadan önce vegandım. Et ve hayvansal ürünlerden uzak duruyordum. İşe başladıktan sonra bu durum değişti. Kurban Bayramı benim için çok zor geçerdi. Etin kokusundan rahatsız olur, hiçbir hayvansal ürünü tüketmezdim. İş yerinde ilk etapta yumurtayla bu süreci aşmaya başladım. Arkadaşlarım zamanla bana önce yumurtayı, ardından eti tattırdı. İşin içinde oldukça ön yargılarım kırıldı. Şu anda et tüketiyorum; ancak sakatat yemeyi hala tercih etmiyorum. Buna rağmen hazırlamak benim işimin bir parçası. Bu halimden mutluyum" diye konuştu.

'HEDEFİM KADIN ÇIRAKLAR YETİŞTİRMEK'

Kadın kasap olmasına müşterilerin ilk etapta şaşırdığını söyleyen Subaşı, "Müşteriler genellikle 'Ustanız nerede?' diye soruyor. Ben de ustanın kendim olduğunu söyleyince şaşırıyorlar. Bazıları çok destek oluyor, bazıları ise 'Bu işi neden yapıyorsun? Bu kadar güzelsin maden neden buradasın' diye tepki gösteriyor. İlk bıçağı elime 2022 yılında aldım. O günden bu yana bıçakları biriktiriyorum. İleride kendi kasap dükkanımı açtığımda bunları sergilemek istiyorum. En büyük hedefim kadın çıraklar yetiştirmek ve kadınların ağırlıklı olduğu bir işletme kurmak" dedi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Subaşı, Güncel, Vegan, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Kasap Başak'ın Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
73 yaşına sahnede girdi Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz 73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Altın yatırımcısını kahreden grafik Altın yatırımcısını kahreden grafik
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
11:41
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 13:20:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kadın Kasap Başak'ın Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.