Kadın Kooperatifi Avrupa'ya Sarmayı Gönderiyor - Son Dakika
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Kadın Kooperatifi Avrupa'ya Sarmayı Gönderiyor

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki kooperatif, kadınlar tarafından üretilen sarmaları Avrupa'ya ihraç ediyor.

25.03.2025 11:16
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde kadınların bölgenin coğrafi işaretli yapraklarından hazırladığı sarmalar, Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika'nın da aralarında olduğu Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Erbaa Belediyesi tarafından 3 yıl önce kurulan EMEK Kadın Kooperatifinde 14 kadın istihdam ediliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019'da coğrafi işaretle tescillenen Tokat Narince salamura asma yaprağı, kadınlar tarafından pirinçli içle sarılıp paketleniyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, AA muhabirine, kurdukları kooperatifle hem kadınları istihdam ettiklerini hem bölgenin en değerli ürünü asma yaprağını değerlendirdiklerini söyledi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile proje hazırladıklarını anlatan Karagöl, şöyle konuştu:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın verdiği desteklerle, kooperatifimizde kadınların özellikle yaprağı sarımdır, paketlemedir, bunları vakumlamadır, diğer ürünler için aldığımız destek neticesinde kurduğumuz işletmemizdeyiz. Burada özellikle katma değerin artarak kadınlarımızı nasıl ekonomiye kazandırır, onların ev ekonomilerine katkıda bulunuruz diye yaptığımız çalışmayı yürütüyoruz."

Kooperatifte günlük 250 kilogram sarma ürettiklerini ve bunları Avrupa'ya gönderdiklerini belirten Karagöl, "Ayda 6 ton sarma üretimi yapıyoruz. Erbaa'da kadınlarımızın bağda ürettikleri yaprağı kooperatifte sararak Avrupa'ya ihraç ediyoruz. Avrupa'nın çoğu yerine gidiyor. Almanya'da toplanıp Hollanda, Fransa, Belçika gibi Avrupa'nın birçok yerine gönderiyoruz." dedi.

Karagöl, ürettikleri yaprak sarmaya talebin yoğun olduğunu kaydetti.

Kooperatifte çalışan Melek Yıldırım da "Burada 3 yıldır çalışıyorum. Yaprak sarıyoruz. Başkanımızın böyle yer açmasından dolayı mutluyuz. Orta yaş bayanlar için bulunmaz nimet. Ekmeğimizi kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Tarım, Kadın, Erbaa, tokat, Son Dakika

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