Kadın Kooperatifi\'nden Kaymakama Ziyaret

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Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu ve Bahadın Koza Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Turan Şahin ve beraberindekiler, Kaymakam İhsan Emre Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Bahadın Koza Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Turan Şahin, ziyarette kooperatifin işleyişi hakkında Aydın'a bilgi verdi.

Aydın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, kadın kooperatiflerinin ülke ekonomisine katkısının önemli olduğunu söyledi.

Kooperatif Başkanı Şahin da yöresel ürünler üretip pazarladıklarını, istihdam sağladıklarını, kadınların sosyal ve ekonomik özgürlüğe kavuşmalarının önünü açtıklarını ifade etti.