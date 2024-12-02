Kadın Kooperatifleri Haftası Başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Haftası Etkinliği"nde, 30 pilot ilden 80 kadın kooperatifi stant açtı.

Kadın Kooperatifleri Haftası dolayısıyla, AB ve Türkiye tarafından ortak finanse edilen "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında, 6 Aralık'a kadar sürecek "Kadın Kooperatifleri Haftası Etkinliği"nin açılışı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, söz konusu projenin, kadın kooperatiflerinin ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer edinmeleri ve kurumsallaşmalarına katkıda bulunulmasına yönelik pek çok etkinlik içerdiğini söyledi.

Kadınların iş gücüne katılımı ve istihdamının artırılmasıyla kadın girişimcilerin desteklenmesini sağlayacak önemli adımlar attıklarını vurgulayan Erkan, şöyle devam etti:

"2021 itibarıyla projemizi başlatmıştık. 30 pilot ilimizde yaptığımız çalışmalarla hep birlikte bu projeyi yürüttük. Pilot illerimizde geniş kapsamlı eğitimler, danışmanlık hizmetleri, farkındalık artırma etkinlikleri, bilimsel çalışmalarla kadın kooperatifleri ve bu alanda çalışan kurum ve kuruluşları destekledik. Sadece kadınlar özelinde değil kooperatif ortağı erkeklere ya da kooperatiflere ortak olma potansiyeli olan kadınlara yönelik de birçok etkinlik düzenledik. Bu kapsamda yaklaşık 8 bin kişiye ulaştık. 81 ilde eğitim programları düzenledik. Yaklaşık 12 bin kişiye projemiz kapsamında eğitimler verdik."

"Kırsal kalkınmada kadının gücünü ülke kalkınmasında enerji kaynağı yapmayı hedefliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu da kırsal kalkınmada kadının gücünü, ülke kalkınmasında enerji kaynağı yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kadınların gücünü kırsal kalkınma sürecinde göstermeyi istediklerini belirten Çolakoğlu, "Her geçen gün toplumda hak ettiği değeri yavaş yavaş gören kadınlarla ülkemiz önümüzdeki yıllarda devlet politikası olarak planladığımız 'dünyanın ilk 10 ekonomisi'nden biri hedefine ulaşacaktır. Kalkınma öncelikli bir hamle yapmamız gerekiyorsa ve bu hamleyi de kadınlarla yapmamız gerekiyorsa o zaman kooperatifçilik ve eğitimin altını çizmem gerekiyor." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında, 30 pilot ilden gelen 80 kadın kooperatifi stant açtı. Stantlarda, organik erişte, tarhana, kolonya, sabun, takılar ile çeşitli kumaşlardan yapılan kıyafet ve aksesuarlar yer aldı.

Programda, yöresel ürünlerin sergilenmesinin yanı sıra uluslararası konferans ve çalıştaylar da düzenlenecek.