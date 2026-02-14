Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda "Tarhana Tadım Günü" Etkinliği - Son Dakika
Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda "Tarhana Tadım Günü" Etkinliği

14.02.2026 10:15  Güncelleme: 12:16
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda düzenlenen 'Tarhana Tadım Günü' etkinliğinde 7 Renk Kadın Kooperifi, Korkuteli yöresine özgü tarhana çorbasını vatandaşlara ikram etti. Etkinlikte kadın kooperatiflerinin ürünleri tanıtıldı.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda yer alan 7 Renk Kadın Kooperatifi, düzenlenen "Tarhana Tadım Günü" etkinliğinde Korkuteli yöresine özgü tarhana çorbasını vatandaşlarla buluşturdu.

Antalya'da kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası yöresel bir lezzetin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Mağazada ürünleri yer alan kooperatiflerden 7 Renk Kadın Kooperatifi, Korkuteli yöresine özgü tarhanayı "Tarhana Tadım Günü" etkinliğinde kent sakinlerine ikram etti. Çorba dağıtımını ise Belediye Başkan Yardımcısı İsa Güzel gerçekleştirdi. Belediye tesislerinden Denizyüzü Kafe'de gerçekleştirilen etkinğe vatandaşların yanı sıra çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Kadınların üretime katılımını artırmak ve el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla kurulan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açıldı. İlk etapta 20 kadın kooperatifiyle yola çıkan mağaza bugün 41 kooperatifin ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatife ayrı bir raf tahsis edilirken ürünler, doğrudan üretici kooperatifin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor. Böylece kadın üreticiler aracı olmadan kazanç elde edebiliyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar pek çok doğal ürünün yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da mağaza raflarında yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Korkuteli, Etkinlik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda 'Tarhana Tadım Günü' Etkinliği

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
