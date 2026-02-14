Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda "Tarhana Tadım Günü" Etkinliği

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası'nda yer alan 7 Renk Kadın Kooperatifi, düzenlenen "Tarhana Tadım Günü" etkinliğinde Korkuteli yöresine özgü tarhana çorbasını vatandaşlarla buluşturdu.

Antalya'da kadın emeğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası yöresel bir lezzetin tanıtımına ev sahipliği yaptı. Mağazada ürünleri yer alan kooperatiflerden 7 Renk Kadın Kooperatifi, Korkuteli yöresine özgü tarhanayı "Tarhana Tadım Günü" etkinliğinde kent sakinlerine ikram etti. Çorba dağıtımını ise Belediye Başkan Yardımcısı İsa Güzel gerçekleştirdi. Belediye tesislerinden Denizyüzü Kafe'de gerçekleştirilen etkinğe vatandaşların yanı sıra çok sayıda kooperatif üyesi katıldı.

Kadınların üretime katılımını artırmak ve el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla kurulan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, Eylül 2022'de Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda hizmete açıldı. İlk etapta 20 kadın kooperatifiyle yola çıkan mağaza bugün 41 kooperatifin ürünlerini tüketiciyle buluşturuyor. Mağazada konsinye satış modeli uygulanıyor. Her kooperatife ayrı bir raf tahsis edilirken ürünler, doğrudan üretici kooperatifin belirlediği fiyatlarla satışa sunuluyor. Böylece kadın üreticiler aracı olmadan kazanç elde edebiliyor. Erişteden reçele, pekmezden sirkeye, tarhanadan coğrafi işaretli Tavşan Yüreği zeytine kadar pek çok doğal ürünün yanı sıra el emeği hediyelik eşyalar da mağaza raflarında yer alıyor.