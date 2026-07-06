Kadın kooperatiflerine marketlerde öncelik, ekmeğe uygun fiyat düzenlemesi - Son Dakika
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Kadın kooperatiflerine marketlerde öncelik, ekmeğe uygun fiyat düzenlemesi

06.07.2026 11:03
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Ticaret Bakanlığı yönetmelik taslağıyla zincir marketlerde kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerine öncelik verilmesi ve büyük ekmek fırınlarıyla uygun fiyatlı ekmek satışı için düzenleme yapılması planlanıyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelik taslağıyla, zincir market raflarında kadın kooperatiflerinin yöresel ürünlerine öncelik verilecek, ayrıca ekmeğin daha uygun fiyatlarla satışı için kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemeler hayata geçirilecek.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticaret sektörüne ilişkin "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik" taslağını ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açtı.

Düzenlemeyle tedarik zincirindeki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, yerel ekonominin desteklenmesi, kadın kooperatiflerinin ürünlerine daha fazla görünürlük sağlanması ve vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun şartlarda ulaşmasının desteklenmesi öngörülüyor.

Ticaret Bakanlığı, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik" çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Perakende ticaretimizin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla uygulamada elde edilen deneyimler ve sektörden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak hazırlanan yönetmelik taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açılmıştır" denildi.

Açıklamada, düzenlemeyle "öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılmasının hedeflendiği" belirtildi.

KOBİ TESPİT SÜREÇLERİ İÇİN BAKANLIK BÜNYESİNDE SORGULAMA EKRANI OLUŞTURULACAK

Bakanlık, tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla planlanan düzenlemelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yönetmeliğin adı, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek 'Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik' olarak değiştirilmesi, bu değişikliği netleştirerek tereddütleri ortadan kaldıracak şekilde üretici ve tedarikçi kavramlarının Yönetmeliğin amaç ve kapsam kısımlarına eklenmesi, ayrıca 'üretici', 'tedarikçi' ve 'otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü' tanımlarının revize edilmesi planlanmaktadır."

Açıklamada, ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerinin daha hızlı ve kesin şekilde belirlenebilmesi amacıyla KOBİ tespit süreçlerini kolaylaştıracak şekilde Ticaret Bakanlığı bünyesinde sorgulama ekranı oluşturulmasının öngörüldüğü de belirtildi.

KADINLARIN EKONOMİK HAYATA KATKISI ARTIRILACAK

Kadın kooperatiflerine yönelik düzenlemeye de yer verilen açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri doğrultusunda 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması planlanmaktadır" denildi.

Temel gıda ürünlerinden ekmeğe ilişkin de düzenleme hazırlığında olunduğu belirtilerek, "Bu değişikliklerin yanı sıra, en temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşlarımızla buluşabilmesini teminen kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Ekmek, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın kooperatiflerine marketlerde öncelik, ekmeğe uygun fiyat düzenlemesi - Son Dakika

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