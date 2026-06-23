Kadın Mühendis Öğrenci Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Mühendis Öğrenci Sayısı Artıyor

23.06.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son 10 yılda mühendislik programlarındaki kadın öğrenci sayısı %11,1 artarak 163 bini aştı.

Son 10 yılda mühendislik programlarında öğrenim gören kadın öğrencilerin sayısı yüzde 11,1 artarak 163 bini aştı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de mühendislik bölümlerinde öğrenim gören kadın öğrencilerin sayısı ve toplam öğrenciler içindeki payı son yıllarda istikrarlı şekilde artıyor.

Mühendislik bölümlerinde 2016'da 146 bin 766 kadın öğrenci bulunurken, bu yıl itibarıyla sayı 163 bin 105'e yükseldi. Böylece son 10 yılda mühendislik programlarında okuyan kadın öğrencilerin oranında yüzde 11,1'lik artış oldu.

2016'da mühendislik bölümlerinde okuyan kadın öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı yüzde 27,5 olarak kaydedilirken, bu oran bu yıl yüzde 31,6'ya ulaştı.

Bu program türünde okuyan kadın öğrencilerin oranı 2022'de yüzde 28,1, 2023'te yüzde 28,7, 2024'te yüzde 29,7, 2025'te yüzde 30,6 olarak gerçekleşmişti. 2026'da ise bu oran yüzde 31,6'ya yükseldi.

Buna göre mühendislik bölümlerinde öğrenim gören kadın öğrencilerin toplam öğrenciler içindeki payı son 10 yılda yüzde 15 arttı.

2025-2026 eğitim öğretim yılında toplam 516 bin 471 mühendislik öğrencisiyle ulaşılan yüzde 31,6'lık kadın oranı son 10 yılın en yüksek seviyesi oldu.

"Daha fazla kadın mühendisin yetişmesini önemsiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin son yıllarda özellikle savunma sanayisinde elde ettiği başarıların arkasında güçlü bir yükseköğretim altyapısının bulunduğunu belirtti.

Türkiye'nin savunma sanayisinde görev yapan mühendislerin yüzde 98'inin Türk üniversiteleri mezunlarından oluştuğunu vurgulayan Özvar, "Bu durum, savunma sanayisinden yapay zekaya, havacılıktan uzay teknolojilerine kadar stratejik alanlarda elde edilen başarıların arkasında Türk yükseköğretim sisteminin yetiştirdiği insan kaynağının bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Mühendislik alanında kadın öğrenci sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu aktaran Özvar, "Savunma sanayi başta olmak üzere havacılık, uzay, yapay zeka, yazılım, enerji ve ileri teknoloji alanlarında Türk mühendislerin ortaya koyduğu başarılar ülkemizin gurur kaynağıdır. Bu başarı hikayelerinde kadın mühendislerimizin katkısının her geçen gün daha da arttığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Özvar, kadınların mühendislik alanlarındaki varlığının güçlenmesinin Türkiye'nin kalkınma hedefleri açısından stratejik önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadın öğrencilerimizin mühendislik programlarına ilgisinin artması, ülkemizin nitelikli insan kaynağını daha da güçlendirmektedir. Türkiye olarak savunma sanayi başta olmak üzere tüm sektörlerde daha fazla kadın mühendisin yetişmesini, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde yer almasını ve teknoloji üretim süreçlerine yön vermesini önemsiyoruz."

Mühendislik programlarında kadın öğrenci oranının son yıllarda istikrarlı biçimde yükselmesinin yükseköğretim sistemi açısından sevindirici bir gelişme olduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar, bu artışın gelecek yıllarda da devam edeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Mühendis Öğrenci Sayısı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var Gıda zehirlenmesi vakaları zirve yaptı: Ölüm riski var
Oyuncu Ufuk Bayraktar’ın yargılandığı ’haraç’ davası düştü Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın yargılandığı 'haraç' davası düştü
Bolu’da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı Bolu'da göçük altında kalan işçinin cansız bedenine 6 gün sonra ulaşıldı
Karadeniz’de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti Karadeniz'de 3 gemiye İHA saldırısı: 2 kişi hayatını kaybetti
Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek Macaristan, cumhurbaşkanını görevden almak için anayasa değişikliğine gidecek
Muğla’da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı Muğla'da eski kaymakam şoförü polis ile anne ve babası uyuşturucu suçundan tutuklandı

15:39
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor Yıldız isim artık kesin gibi
Fenerbahçe savunmadaki bombayı patlatıyor! Yıldız isim artık kesin gibi
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 ismin üstü çizildi
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 ismin üstü çizildi
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
14:44
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
Trump duyurdu: İran üst düzey nükleer denetimleri kabul etti
14:32
Özgür Özel: Kemal Bey’e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
Özgür Özel: Kemal Bey'e partimiz adına bu tarihi çağrıyı yapıyorum
13:41
Araç muayenesinde yeni dönem İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Araç muayenesinde yeni dönem! İsyan ettiren ücret artık alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 16:01:50. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Mühendis Öğrenci Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.