Kadın Öğretmenler Kız Çocuklarını Okula Kazandırıyor

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GALİP KILINÇ - Muş'un Bulanık ilçesinde görev yapan kadın öğretmenler, çeşitli nedenlerle okula gitmeyen ya da devamsızlık yapan kız çocuklarını okula kazandırmak için köy köy dolaşıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Bulanık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idarecileri, bu yıl okula gelmeyen öğrencilerin eğitim yaşamlarına devam etmesi için "Okumayan Kız Çocuğu Kalmasın Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında gönüllü kadın öğretmenlerden oluşturulan ekip, çeşitli nedenlerle okula gitmeyen devamsız 30 kız öğrenci için çalışma başlattı.

Öğretmenler, belirledikleri program dahilinde hafta sonları ya da okul saatleri dışında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün kendilerine tahsis ettiği araçla kilometrelerce yol katederek gittikleri köylerde devamsız öğrenciler ve aileleriyle görüştü.

Fedakar öğretmenler, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başladığı günden bu yana yaptıkları görüşmelerle 21 kız çocuğunu yeniden okula kazandırmanın mutluluğunu yaşadı.

Son olarak Bulanık ilçesine bağlı Adıvar köyü ve Sarıpınar beldesine giden kadın öğretmenler, devamsız 4 kız öğrencinin yeniden okula dönmesini sağladı.

Bulanık Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, AA muhabirine, kadın öğretmenlerden oluşan ekibin, kız öğrencilerin okula kazandırılması için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Gönüllü öğretmenlerin, köylerde evleri dolaşarak kız öğrencileri eğitime kazandırmaya çalıştığını ifade eden Tunçel, şöyle konuştu:

"Bulanık Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 30 kız öğrencimizin devamsızlık yaptığını tespit ettik. Yapılan çalışmalarla 21 kız öğrenciyi okula kazandırdık. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Ekipte yer alan kadın öğretmenlerimiz gittikleri köylerde sağ olsunlar çok ciddi emek sarf ederek çocuklarımızı okula kazandırıyor. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

"Kız çocuklarımızın yeri okuldur"

Okul Müdürü Abdulkerim Dağdeviren de kız öğrencileri okula kazandırmak için kadın öğretmenlerden bir ekip kurduklarını belirtti.

Eğitim öğretim yılının başında devamsız öğrencileri belirlediklerini anlatan Dağdeviren, "21 öğrenciyi okula kazandırdığımız için çok mutluyuz. Köy köy dolaşıp öğrencileri okula kazandırıyoruz. Özellikle kadın öğretmenlerimiz bu konuda çok özverili çalışıyorlar. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Şu an devamsız öğrencilerimiz var. Onları okula kazandırmak için halen çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonu ve ders çıkışlarında fırsat buldukça köylere gitmeye devam ediyoruz. Bu konuda yılmayacağız, çalışacağız. Kız çocuklarımızın yeri okuldur." değerlendirmesinde bulundu.

Ekipte yer alan öğretmenlerden Büşra Kiriş Gökçe ise projede gönüllü olarak yer aldığını ve bundan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Köylere giderek devamsız öğrencilerin aileleriyle görüştüklerini belirten Gökçe, şunları kaydetti:

"Özellikle kadın öğretmenlerimizle bu görüşmelere gidiyoruz. Çünkü okulumuza gelen kitle kız öğrenciler. Hepimiz zorluklarla buralara geldik. Konuşmaya başladığımızda öğrencinin gözleri doluyor. Onları okula kazandırırsak çok mutlu oluyoruz. Elimizden gelen bütün imkanları sağlıyoruz. Öğretmenlerimizle hafta sonları ve mesai dışında kilometrelerce yol gidip öğrencilerimizi ve aileleri ikna etmeye çalışıyoruz."

"İki köyde 4 öğrencimizi okula ikna ettik"

Öğretmenlerden Merve Arpacıoğlu, "Kız çocuğunun yeri okul. İki köyde 4 öğrencimizi okula ikna ettik. Aileler bazen çocuklarını okutmak istemiyor ve kaygılar var. Biz de çoğunlukla aileleri ikna ediyoruz ve kaygılarını gidererek çocuklarını göndermelerini sağlıyoruz." dedi.

Veliler karşısında en güzel rol modelin kendileri olduğunu belirten Nevin Yılmaz, "Ziyaretlerde ailesinin kaygıları olan öğrencileri gördük. İmkanı olup da kendine güvenmeyen çocuklar gördük. Okul okuduklarında birer meslek sahibi olacaklarını kızlarımıza anlattım. Gelecekte daha bilinçli ebeveynler olmaları adına çabamız hep devam edecek." ifadesini kullandı.

"Bu kez kararımı verdim ve okula gideceğim"

Adıvar köyünde okula kazandırılan 9. sınıf öğrencisi Kübra Özkolar ise "Öğretmenlerim benim için bir kez daha köye gelmişti. O zaman kararsızdım. Bu kez kararımı verdim ve okula gideceğim. Öğretmenlerimi görünce çok mutlu oldum ve duygulandım. İyi ki geldiler, çok sevindim." sözlerini sarf etti.