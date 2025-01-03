Kadın Öldürme Davasında Müebbet İstemliği

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Orhan E'yi öldürdüğü iddiasıyla "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Sevinç G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada, sanık ve maktul avukatı da hazır bulundu.

Sanık Sevinç G. savunmasında, 8 yıl nikahsız birlikte yaşadığını öne sürdüğü maktulün olaydan 15 gün önce kendisini darbettiğini iddia etti.

Olay nedeniyle şikayetçi olması üzerine mahkemece uzaklaştırma kararı alındığını ifade eden Sevinç G, maktulün birçok kez kararı ihlal edip kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü.

Maktulün olay günü elindeki silahla kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Sevinç G, "Bahçe duvarından atlarken silahı düşürdü ve bende aldım. Babamın evinde saklanıyordum, orasını öğrendiği için dayımların beni koruyacağını düşünerek oraya gitmeye başladım. Orhan, dayımların evine gireceğim sırada bir anda elinde bıçakla karşıma çıktı. Korktum ve Orhan'ın düşürdüğü silah aklıma geldi. Silahla ilk kapıya doğru ateş ederken Orhan bana doğru gelince gözlerimi kapatarak ona doğru ateş ettim. Kaç kez tetiğe bastığımı hatırlamıyorum. O esnada şok içerisindeydim." dedi.

Sanık ve maktul avukatlarının da savunmasının ardından tanıklar dinlendi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, bir süre verilen aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 14 Şubat 2024'te aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Sevinç G. ile Orhan E. Nergis Sokak'ta karşılaşmış, taraflar arasında çıkan tartışmada Sevinç G. yanındaki tabancayla Orhan E'ye ateş etmişti.

Orhan E. olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Sevinç G. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştı.