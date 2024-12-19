Kadın Sağlığı İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadın Sağlığı İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi

Kadın Sağlığı İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi'nde düzenlediği seminerle kadın sağlığına yönelik farkındalık oluşturdu. Prof. Dr. Burcu Artunç Ülkümen'in katıldığı seminerde doğum kontrol yöntemleri, menopoz ve kanser taramaları gibi konular ele alındı.

19.12.2024 11:52  Güncelleme: 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Gençlik Merkezi'nde kadın sağlığı semineri düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği seminerde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Burcu Artunç Ülkümen tarafından kadınların en çok merak ettiği konulara açıklık getirildi.

Doğum kontrol yöntemleri, menopoz ve kanser taramaları gibi önemli sağlık konularının ele alındığı seminerde, katılımcılar merak ettikleri tüm sorulara yanıt bulma fırsatı buldu. Seminerde düzenli kontrollerin ve smear testi, mamografi gibi taramaların erken teşhis için önemine vurgu yapıldı.

Prof. Dr. Burcu Artunç Ülkümen, "Bugün burada kadın sağlığı hakkında bir farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldik. Kadın sağlığı son derece önemli çünkü kadın sağlığı sadece bireyin sağlığı değil toplumun sağlığı demektir. Kadın sağlığını korumak son derece önemlidir. Bugün atılacak küçük adımlar yarın büyük farklar yaratabiliyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Menopoz, Gençlik, Sağlık, Güncel, Manisa, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Sağlığı İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 02:54:18. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın Sağlığı İçin Farkındalık Semineri Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.