Kadın Sağlık Çalışanlarına Ambulans Sürüş Eğitimi - Son Dakika
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Kadın Sağlık Çalışanlarına Ambulans Sürüş Eğitimi

Kadın Sağlık Çalışanlarına Ambulans Sürüş Eğitimi

Samsun'da 16 kadın sağlıkçıya acil durumlar için ambulans sürüş eğitimi verildi.

14.05.2025 14:25
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Samsun Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ATT ve paramedik olarak görev yapan 16 kadın çalışana, acil durumlarda ambulans direksiyonuna geçmek için eğitim verdi.

Samsun Sağlık Müdürlüğünce Tekkeköy Lojistik Depo Tır Parkı'nda düzenlenen ambulans sürüş eğitiminde 16 kadın, 1 erkek sağlıkçı, zorlu parkurda ambulans şoförlüğü yaptı.

Samsun Sağlık Müdürü Mustafa Uras, kadınların her geçen gün hayatın ön saflarında yer almaya başladığına işaret etti.

Uras, "Bizde hız çok önemli çünkü vakaya bir an önce hızlı bir şekilde intikal edilmesi gerekiyor ve hastanın güvenilir bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekiyor. Hızın yanında aynı zamanda bu çok özverili ve titiz bir çalışmadır. Çünkü sürücülerimizin hastayı ve içindeki personelimizi sağ ve salim bir şekilde götürmesi gerekiyor. Biz de ambulans kullanacak personelimizin en iyi eğitimi ve donanımını alması için çalışıyoruz. Kadınlarımız artık ön saftalar. Şimdiye kadar daha çok yoğunlukta ambulansla hastalarımıza şifa vermeye çalışıyorlardı ama bundan sonra aynı zamanda ambulansı da kullanarak daha ön safa çıktılar." dedi.

Uras, sürücüleri, ambulanslara fermuar sistemi ile yol vermeleri konusunda uyardı.

"Profesyonel anlamda ambulans şoförlüğü hiç kolay değil"

Sağlık çalışanı Dilara Yıldırım ise kadınlar olarak başaramayacak hiçbir şey olmayacağına inandığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Ambulans sürücülüğü yapabileceğimi düşünüyorum. Trafikte özellikle araçların yol vermemeleri nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşlarımız fermuar sistemini bilmiyor. Ambulans arkadan geldiği zaman soldaki araçların biraz sola, sağdaki araçların biraz sağa çekilmesiyle birlikte orta hat ambulansa açılacaktır. Biz de oradan rahatça hastamızı hastaneye ulaştırıyoruz. Fermuar sistemini vatandaşlarımız öğrenerek bir hayat kurtarılmasına yardımcı olabilir."

ATT (Acil tıp teknisyeni) Öznur Kiremitçi, aktif sürücülük yaptığını ancak ambulans şoförlüğünün kolay olmadığına işaret ederek, "Profesyonel anlamda ambulans şoförlüğü hiç kolay değil. Sireni de açınca stres bayağı yüksek oluyor. İhtiyaç halinde her sağlıkçı gibi ben de sürücülük yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Yeri geldiğinde ambulans sürücülüğü yapmanız gerekiyor"

Sağlık personeli Nurdan Kabakçıoğlu da ambulans şoförlüğü yapmanın çok heyecanlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Stres altındayken şoförlük yapabilmek çok önemli. Burada da bunu bizzat yaşıyoruz. Zaten mesleğimiz de aynı şekilde stres altında geçiyor. Sürücülük gerçekten zor. Bu işi yapıyorsak hem sağlıkçı tarafında hem de sürücü tarafında olmamız gerekiyor. Yani her an ne olacağı belli olmuyor. Yeri geldiğinde ambulans sürücülüğü yapmanız gerekiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadın Sağlık Çalışanlarına Ambulans Sürüş Eğitimi - Son Dakika

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