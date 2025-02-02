Kadın Sürücüler Korkularını Yeniyor

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Kadın sürücüler yıllarca süren trafik korkularına kadın eğitmenle son veriyorlar

Direksiyon Eğitmeni Hülya Gülüm: "Kadın sürücülere eğitimler vererek, kadın sürücülerin trafikteki sayısını artırmak istiyorum"

Sürücü Sabahat Culhacı: "14 yıl sonra trafik korkumu yendim ve artık istediğim her yere gidebiliyorum"

HATAY - Hatay'da ehliyetleri olmasına rağmen trafik korkularını yenemeyerek trafiğe çıkamayan kadın sürücüler, direksiyon eğitmeni Hülya Gülüm sayesinde yıllar sonra araç kullanmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Hülya Gülüm, yıllardan beri direksiyon eğitmeni olarak kadın sürücülere eğitim veriyor. Çocukluk hayali olan şoförlüğü gerçekleştiren Gülüm, hemcinslerinin de yıllar süren korkularını birlikte aşıyor. Ehliyeti olmasına rağmen trafiğe çıkmakta tedirginlik yaşayan kadın sürücüler, Gülüm ile birlikte korkularını yenerek trafikte araç kullanabiliyorlar. Direksiyon eğitmeni Gülüm'ün eğitim verdiği Sabahat Culhacı 14 yıl sonra trafik korkusunu yenerek trafikte araç kullanmaya başladı.

"Kadın sürücülere eğitimler vererek, kadın sürücülerin trafikteki sayısını artırmak istiyorum"

Çocukluk hayalini gerçekleştirerek direksiyon eğitmeni olan Hülya Gülüm, "Ben direksiyon geliştirme eğitmeni olarak yıllardan beri bu işi yapıyorum. Ben küçükken bu mesleği hayal etmiştim. Eskiden bize bir kadın şoför geldi. O zamanlar hiç etrafta görmemiştim. O yıllardan beri kendimi kadın şoför olarak hayal etmeye başladım. İleride de kadın sürücüleri yetiştirerek onları trafiğe kazandıracağım diye düşünüyordum. Genelde 10 ila 25 yıllık ehliyeti olan kadınlara eğitim veriyorum. Bu kişiler ehliyetini almış ama trafiğe çıkacak cesareti olmayanlardı. Ben eğitimlerle onlara psikolojik olarak destek ve cesaret veriyorum. Ortalama bir hafta içerisinde sürücülerin her yere gidebilecek seviyeye ulaşıyorlar. Bu eğitimdeki amacım ise, kadın sürücülerin trafikteki sayısını artırmak ve kendinden emin şekilde yer edinmesini sağlamak" dedi.

"14 yıl sonra trafik korkumu yendim ve artık istediğim her yere aracımla gidebiliyorum"

14 yıl sonra trafik korkusunu yenerek araç kullanmaya başlayan Sabahat Culhacı, Ben ehliyeti 2011 yılında aldım ve yaklaşık 14 yıldır trafiğe çıkamadımç O zamanlar hem ekonomik özgürlüğüm yoktu hem de trafiğe çıkacak kadar hazır hissetmiyordum. 14 yıl sonra şimdi ekonomik özgürlüğüm oldu ve artık aklımda hiçbir soru işareti kalmadan her yere gidebilirim. Eğitmen olmadan trafiğe çıkamıyordum. Kendi çabalarınla öğrenmiyorsun veya eşle dostla zor oluyor. Bu yüzden eğitim aldım. Hocamla birlikte çalıştığım ilk gün trafiğe çıktım ve sonradan cesaretim arttı. Araç kullanmak istiyordum ama trafiğe çıkmaya korkuyordum. O korkumu yendim ve artık istediğim ilçelere, köylere ve her yere gidebiliyorum. Şehrin trafiğine rağmen ben araç kullanmayı öğrendim ve bu büyük başarı oldu. Hem bu trafikte hem de bu yaşta olmasından dolayı herkes beni takdir ediyor. Benden sonra iş yerinden arkadaşlarım araba alıp trafiğe çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.