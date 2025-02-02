Kadın Sürücüler Korkularını Yeniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadın Sürücüler Korkularını Yeniyor

Geniş Video İzle

Hülya Gülüm, kadın sürücülere eğitim vererek yıllarca süren trafik korkularını aşmalarına yardımcı oluyor.

02.02.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın sürücüler yıllarca süren trafik korkularına kadın eğitmenle son veriyorlar

Direksiyon Eğitmeni Hülya Gülüm: "Kadın sürücülere eğitimler vererek, kadın sürücülerin trafikteki sayısını artırmak istiyorum"

Sürücü Sabahat Culhacı: "14 yıl sonra trafik korkumu yendim ve artık istediğim her yere gidebiliyorum"

HATAY - Hatay'da ehliyetleri olmasına rağmen trafik korkularını yenemeyerek trafiğe çıkamayan kadın sürücüler, direksiyon eğitmeni Hülya Gülüm sayesinde yıllar sonra araç kullanmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Hülya Gülüm, yıllardan beri direksiyon eğitmeni olarak kadın sürücülere eğitim veriyor. Çocukluk hayali olan şoförlüğü gerçekleştiren Gülüm, hemcinslerinin de yıllar süren korkularını birlikte aşıyor. Ehliyeti olmasına rağmen trafiğe çıkmakta tedirginlik yaşayan kadın sürücüler, Gülüm ile birlikte korkularını yenerek trafikte araç kullanabiliyorlar. Direksiyon eğitmeni Gülüm'ün eğitim verdiği Sabahat Culhacı 14 yıl sonra trafik korkusunu yenerek trafikte araç kullanmaya başladı.

"Kadın sürücülere eğitimler vererek, kadın sürücülerin trafikteki sayısını artırmak istiyorum"

Çocukluk hayalini gerçekleştirerek direksiyon eğitmeni olan Hülya Gülüm, "Ben direksiyon geliştirme eğitmeni olarak yıllardan beri bu işi yapıyorum. Ben küçükken bu mesleği hayal etmiştim. Eskiden bize bir kadın şoför geldi. O zamanlar hiç etrafta görmemiştim. O yıllardan beri kendimi kadın şoför olarak hayal etmeye başladım. İleride de kadın sürücüleri yetiştirerek onları trafiğe kazandıracağım diye düşünüyordum. Genelde 10 ila 25 yıllık ehliyeti olan kadınlara eğitim veriyorum. Bu kişiler ehliyetini almış ama trafiğe çıkacak cesareti olmayanlardı. Ben eğitimlerle onlara psikolojik olarak destek ve cesaret veriyorum. Ortalama bir hafta içerisinde sürücülerin her yere gidebilecek seviyeye ulaşıyorlar. Bu eğitimdeki amacım ise, kadın sürücülerin trafikteki sayısını artırmak ve kendinden emin şekilde yer edinmesini sağlamak" dedi.

"14 yıl sonra trafik korkumu yendim ve artık istediğim her yere aracımla gidebiliyorum"

14 yıl sonra trafik korkusunu yenerek araç kullanmaya başlayan Sabahat Culhacı, Ben ehliyeti 2011 yılında aldım ve yaklaşık 14 yıldır trafiğe çıkamadımç O zamanlar hem ekonomik özgürlüğüm yoktu hem de trafiğe çıkacak kadar hazır hissetmiyordum. 14 yıl sonra şimdi ekonomik özgürlüğüm oldu ve artık aklımda hiçbir soru işareti kalmadan her yere gidebilirim. Eğitmen olmadan trafiğe çıkamıyordum. Kendi çabalarınla öğrenmiyorsun veya eşle dostla zor oluyor. Bu yüzden eğitim aldım. Hocamla birlikte çalıştığım ilk gün trafiğe çıktım ve sonradan cesaretim arttı. Araç kullanmak istiyordum ama trafiğe çıkmaya korkuyordum. O korkumu yendim ve artık istediğim ilçelere, köylere ve her yere gidebiliyorum. Şehrin trafiğine rağmen ben araç kullanmayı öğrendim ve bu büyük başarı oldu. Hem bu trafikte hem de bu yaşta olmasından dolayı herkes beni takdir ediyor. Benden sonra iş yerinden arkadaşlarım araba alıp trafiğe çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, trafik, Güncel, Kadın, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Sürücüler Korkularını Yeniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
09:06 TAG Otoyolu’nda korkunç kaza Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var TAG Otoyolu'nda korkunç kaza! Araçlar alev topuna döndü, ölü ve yaralılar var
08:32 Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:20:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın Sürücüler Korkularını Yeniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.