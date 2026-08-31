Kadın Voleybol Takımı Şampiyon! - Son Dakika
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Kadın Voleybol Takımı Şampiyon!

Kadın Voleybol Takımı Şampiyon!
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Türkiye, Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı ile şampiyon oldu.

(ANKARA) - Kadın Voleybol Milli Takımı Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kadın Voleybol Milli Takımı'nın başarısını sosyal medya hesabından duyururken, "Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Tebrikler kızlar, gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Kadın Voleybol Milli Takımı Taranto 2026 Akdeniz Oyunları'nda şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonluğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"30 Ağustos Zafer Bayramı'na yakışır bir başarı. Kadın Voleybol Milli Takımımız Taranto 2026 Akdeniz Oyunları şampiyonu" ifadelerini kullanan Osman Aşkın Bak sporcuları tebrik ederek, "Zafer Bayramımız bir kez daha kutlu olsun. Tebrikler kızlar, gurur duyduk" dedi.

Kaynak: ANKA

Akdeniz Oyunları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadın Voleybol Takımı Şampiyon! - Son Dakika

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