Kadına Yönelik Şiddete Farkındalık Etkinliği

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Genç Memur-Sen İzmir Şubesi ile Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu (ADEM) üyeleri, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Genç Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, tramvayda ve Konak Atatürk Meydanı'nda kadınlara karanfil dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Memur-Sen İzmir İl Başkanı Enes Sabancı, dağıttıkları karanfillerin sessiz birer çığlığın, adalet, eşitlik ve özgürlük talebinin sembolü olduğunu belirtti.

ADEM İzmir Topluluğu Başkanı Emre Çınar da kadınların hak ettikleri saygı, güven ve eşitlikten yoksun bırakılmaması gerektiğini kaydetti.