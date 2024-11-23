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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı

CHP Kadın Kolları, 25 Kasım'da 'Çare Eşitlikte Çalıştayı' düzenleyerek kadına şiddeti ele aldı.

23.11.2024 13:17
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CHP Kadın Kolları tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Çare Eşitlikte Çalıştayı" düzenlendi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya CHP Kadın Kolları yönetimi ve üyeleri başta olmak üzere, partililer katıldı.

Çalıştayın açılış töreninde konuşma yapan CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, kadın erkek eşitliğini sağlamak ve sınıflar arası ayrıma son vermek için çok boyutluluğu gözden kaçırmayan bütüncül bir mücadeleye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Böke, "Birbirimizden farklı olmamız dünyanın en doğal şeyi. Önemli olan birbirimizden farklı olan için birlikte mücadele azmini göstermekten geçiyor." dedi.

Böke, kadınların söz sahibi olduğu bir toplumun varlığı için bir düzen değişikliği olması gerektiğini savunarak bu düzen değişikliğinin de birbiriyle konuşan, birbirini duyan, birlikte ses yükselten bir toplumdan geçtiğini dile getirdi.

CHP Kadın Kollarınca düzenlenen "Çare Eşitlikte Çalıştayı"nı Türkiye'de demokrasiye ve kadın haklarına dair verilen mücadelede çok önemli bulduğunu dile getiren Böke, "Kadın hayatın her alanında şiddete maruz kalıyor ama bunun en ağrını yaşamını kaybederek, canını vererek yaşıyor. Her gün kadınların, bizlerin sokakta, evinde en güvende hissetmesi gereken yaşam alanlarında yaşamının tehdit altında olduğunu ve kuru bir istatistikmişcesine paylaşıldığı ölümlerle baş başa bırakılıyoruz kadınlar olarak. Kaybettiğimiz canlar birer kuru sayı veya istatistik değil." diye konuştu.

Böke, çalıştay kapsamında, kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için neler yapılabileceğine dair çözüm önerilerinin tartışılacağını belirterek "Birbirimizden öğreneceğiz. Birimizin bildiğini diğerinin bilmediği, benim bilmediğimi başkasının bildiğini bilen bir özgüvenden öğreneceğiz. Birbirini duyma cesareti gösteren ve belki birlikte çözebiliriz sorusuna evet diye güçlü yanıt veren bir iddiayla duyacağız bunu." ifadelerini kullandı.

"Çare biziz, biz kadınlarız"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel boyutuyla değil, aynı zamanda ekonomik, psikolojik ve cinsel boyutuyla da varlığını sürdürdüğünü söyledi.

Kadına yönelik şiddetin kader değil toplumsal bir sorun olduğunu belirten Kaya, "Politik öncelikleriniz kararlarınızı belirler ve toplumsal sorunlar yine toplum adına aldığınız kararlar ve toplumda sağladığınız uzlaşıyla çözülür. Her gün derinleşen eşitsizliğin getirdiği kadına yönelik şiddetin çözümsüz olmadığını biliyoruz. Çare biziz, biz kadınlarız, her birimiziz." ifadelerini kullandı.

Kaya, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un etkin ve eksiksiz uygulanması için mücadele edeceklerini belirterek "Koruyucu ve önleyici tedbirlerin, kadınların hayatlarını koruyacak ve iyileştirecek şekilde uygulanması için takipçi olacağız." dedi.

Çalıştay kapsamında kadın hakları ve kadına yönelik şiddet konularında uzman akademisyenler, parti yetkilileri ve diğer katılımcılar fikir alışverişinde bulunacak.

Kaynak: AA

Selin Sayek Böke, Politika, Güncel, Şiddet, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı - Son Dakika

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