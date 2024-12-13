Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde kadına yönelik şiddet ve erken yaşta zorla evliliklerle mücadele semineri düzenlendi.
Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdür Vekili Muhammet Kiremitçi, Yalıhüyük Komek Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcılara, 2024 yılı istatistiki verileri, boşanma sebepleri, kanun kapsamında alınan danışmanlık, eğitim, sağlık, bakım ve barınma tedbirlerinin sebepleri ve saha çalışmaları genel durumu konulu sunum gerçekleştirdi.
Program da psikolog Aslıhan Demir katılımcılara şiddetin tanımı, şiddet mağduru kadınlara sunulan hizmetler, aile içi şiddetle mücadelede yasal mevzuat, erken yaşta ve zorla evliliklerde yasal mevzuat konuları hakkında bilgi verdi.
Seminer, görüş ve önerilerle sona erdi.
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