Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Zorla Evliliklerle Mücadele İlçe Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İlçede kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve bu alanda daha etkin çözümler geliştirilmesi için alınacak önlemlerin ele alındığı toplantıda, erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi için yapılması gereken farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası işbirliğinin önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Ülkü, toplumun her kesiminin bu önemli konuya duyarlı davranması gerektiğini belirtti.