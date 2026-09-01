Kadınhanı'nda teyze oğlu tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldürdü: 1 gözaltı, cenaze toprağa verildi
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Hacıpirli Mahallesi'ndeki misafirhanede Ziya Küçükkalay (24) ile teyzesinin oğlu İsmail G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Küçükkalay bıçaklanarak hayatını kaybetti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan şüpheli İsmail G. gözaltına alınırken, Küçükkalay'ın cenazesi otopsinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 1 kişinin bıçakalanarak yaşamını yitirmesi olayının şüphelisi gözaltına alındı.
Hacıpirli Mahallesi'nde Ziya Küçükkalay (24) ile teyzesinin oğlu İsmail G. arasında mahalle misafirhanesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Küçükkalay, bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli İsmail G'yi yakaladı.
Küçükkalay'ın cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak mahalle mezarlığında defnedildi.
Kaynak: AA
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