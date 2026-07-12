Konya'nın Kadınhanı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Eyüp Ulus (65) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kadınhanı-Polatlı yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan Hanife U. (61) hayatını kaybederken, sürücü ile Bilal Ünal (43) ve Aysun Ünal (41) yaralandı.
Yaralılar Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilal Ünal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kadınhanı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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