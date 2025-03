Kadının Gücü ve Toplumda Önemi

Güncel

HABER: Emine DALFİDAN/ KAMERA: Uğur DEMİRCİ

(TBMM) – İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Kadının son yıllarda gördüğü zulüm, kadınla ilgili çıkan haberler, olaylar kabul edilecek şeyler değil, çok acı. Ailenin de zayıfladığını, boşanmaların arttığını görüyoruz. Bunların en önemli sebebinin kadının hak ettiği yerde olmaması" dedi. Türkeş, "Kuruluş ayarlarımızı hatırlamamış gerekiyor" ifadesini kullandı.

Ayyüce Türkeş Taş, 8 Mart Dünya Kadın Emekçiler Günü dolayısıyla ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "kadının hayatın temel taşı olduğunu" ifade etti. "Aileyi kuran, yöneten ve tabii ki toplumun da temel taşı aile olduğu için kadının güçlü, özgür ve rahat olduğu toplumlar her zaman ileri, demokratik toplumlardır" diyen Taş, şöyle konuştu:

"Kadın, annelik özelliği olduğu için fiziken doğum yapıp yapmamasından bağımsız olarak girdiği ortamlara can, hayat veren, vizyon veren bir varlıktır. Bu misyonunu icra edeceği ortamı sağlamak devletlerin, toplumların en önemli görevidir. Biz de Türk toplumu olarak bu konuda avantajlı bir toplumuz tarihimize baktığımızda. Her zaman bizde kadın ve erkek omuz omuza, yan yana olmuş. Son zamanlarda hepimizin bağrını yaralayan özellikle kadın cinayetleri, şiddet haberleri arttı ama inşallah millet olarak kuruluş ayarlarımıza tekrar dönüp bu kötü olayların da üstesinden geleceğiz. Türk milletinin kurtuluşu başta kadına verdiği o değeri tekrar iade etmesinden geçiyor diye düşünüyorum."

"Kuruluş ayarlarımızı hatırlamamız gerekiyor"

Mevcut yasal düzenlemelerin uygulanmadığını belirten Ayyüce Türkeş Taş, "Var olan düzenlemeleri, kanunları, kuralları uygulayıp, onları denetleyip yaptırımlarını gerçekleştirmek zorundayız. Türkiye'de de kanun, düzenleme var ama görüyoruz ki o birtakım esnekliklerden faydalanılıyor, bazı bahaneler uyduruluyor. O konuda hüküm giymiş insanlar yeteri kadar caydırıcı ceza almadığı için tekrar yapıyor. Hatta ilk başta şiddet gösteriyor o konu cinayete kadar gidiyor. Tabii ki mevcuttaki düzenlemeler tekrar gözden geçirilmeli ama asıl bizim yapmamız gereken denetim ve uygulamada kararlı olmak. Eğitim de çok önemli. Bizim kuruluş ayarlarımızı hatırlamamız gerekiyor, kadın bizim için neydi, önemi neydi, Türk toplumu neydi, biz neden ve nasıl bu hale geldik" diye konuştu.

"Kendimi avantajlı görüyorum"

Bir kadın siyasetçi olarak ne tür sorunlarla karşılaştığı sorusu üzerine Taş, şunları söyledi:

"İşin açıkçası ben bu konuda kendimi avantajlı görüyorum, pek bir sorunla karşılaşmadım. Soyadımdan dolayı olabilir. Ama tabii ki sırf siyasette değil her yerde kadınlar hak ettikleri gibi muamele görmediğini dile getiriyor. En azından Meclis'te kadın milletvekili sayısının daha çok olmasını hepimiz canı gönülden istiyoruz. İYİ parti olarak da zaten kadınlara özellikle yer vermeyi önemsiyoruz çünkü eski kurucu genel başkanımız kadın. Biz kadının Türk toplumunda öncü olduğu zaman toplumun da her açıdan önünü ve vizyonunu açacağına inanıyoruz. Bu konuda da parti olarak üzerimize düşeni yapacağız. Kadının var olduğu her yerde ilk başta şiddet azalıyor, dil değişiyor, ortamın dokusu değişiyor."

Kadınlara yönelik şiddete de değinen Ayyüce Türkeş Taş, "Kadının son yıllarda gördüğü zulüm, kadınla ilgili çıkan haberler, olaylar kabul edilecek şeyler değil, çok acı. Ailenin de zayıfladığını, boşanmaların arttığını görüyoruz. Bunların en önemli sebebinin kadının hak ettiği yerde olmaması. Buna herkesin bir de bu boyutla bakması gerekiyor. Sadece ceza, kural, 'orada bu cinayet niye işlendi? O mu haklı, bu mu haklı' diye değil de gerçekten kadının toplumda öne çıkıp hak ettiği yeri alması adına çalışmalar yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.