Kadının İnsan Hakları Derneği ve Adana Büyükşehir Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

(ADANA) - Kadının İnsan Hakları Derneği ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile kadınların hak bilgisine erişimini artırma, deneyim paylaşımı yoluyla güçlenmelerini destekleme ve yaşamları üzerinde söz sahibi olmalarını mümkün kılmak amaçlanıyor.

Kadınların insan haklarını hayata geçirebildikleri, eşit ve özgür bir yaşam sürebildikleri bir toplum için yıllardır uygulanan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), Adana'da yaygınlaştırılmak üzere yeni bir iş birliğiyle güç kazanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Derneği arasında yapılan protokolle, KİHEP eğitimleri için mekan ve katılımcı desteğini belediye; eğitici eğitimleri ve teknik koordinasyonu ise dernek sağlayacak. Bu iş birliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım olarak yerel yönetimlerin sorumluluğunu vurguluyor.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), Kadının İnsan Hakları Derneği tarafından geliştirilen ve 16 oturumdan oluşan bir program olma özelliği taşıyor. Kadınların haklar, şiddetle mücadele, örgütlenme ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında güçlenmelerini amaçlıyor. Bilgiye erişim, tartışma, dayanışma ve karşılıklı öğrenme yoluyla dönüşüm sağlamak da hedeleri arasında yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Atakent Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkezi'nde, daha önce Kadının İnsan Hakları Derneği'nden eğitici eğitimi almış belediye personeli tarafından KİHEP eğitimleri yapıldı.

Bu kapsamda hem kadın danışanlara hem de belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimler, 16 hafta boyunca sürdürüldü. Eğitimlere 15 kadın danışan ve 22 kadın belediye personeli katıldı. Katılımcılar, temel haklar, bedensel haklar, siyasi haklar ve toplumsal cinsiyete duyarlı ebeveynlik gibi başlıklarda bilgi sahibi oldu.

Program sonunda sertifikalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Türkan Eşli tarafından verildi. Uygulama, kadınlar ve kamu çalışanlarının insan hakları farkındalığını artırarak yerelde örnek bir iş birliği modeli sundu.