Kadının İnsan Hakları Derneği ve Adana Büyükşehir Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadının İnsan Hakları Derneği ve Adana Büyükşehir Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı

28.05.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadının İnsan Hakları Derneği ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolle, kadınların hak bilgisine erişiminin artırılması, deneyim paylaşımı yoluyla güçlenmeleri ve yaşamları üzerinde söz sahibi olmaları amaçlanıyor. Protokol, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(ADANA) - Kadının İnsan Hakları Derneği ile Adana Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol ile kadınların hak bilgisine erişimini artırma, deneyim paylaşımı yoluyla güçlenmelerini destekleme ve yaşamları üzerinde söz sahibi olmalarını mümkün kılmak amaçlanıyor.

Kadınların insan haklarını hayata geçirebildikleri, eşit ve özgür bir yaşam sürebildikleri bir toplum için yıllardır uygulanan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), Adana'da yaygınlaştırılmak üzere yeni bir iş birliğiyle güç kazanıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları Derneği arasında yapılan protokolle, KİHEP eğitimleri için mekan ve katılımcı desteğini belediye; eğitici eğitimleri ve teknik koordinasyonu ise dernek sağlayacak. Bu iş birliği, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli bir adım olarak yerel yönetimlerin sorumluluğunu vurguluyor.

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP), Kadının İnsan Hakları Derneği tarafından geliştirilen ve 16 oturumdan oluşan bir program olma özelliği taşıyor. Kadınların haklar, şiddetle mücadele, örgütlenme ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında güçlenmelerini amaçlıyor. Bilgiye erişim, tartışma, dayanışma ve karşılıklı öğrenme yoluyla dönüşüm sağlamak da hedeleri arasında yer alıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Atakent Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkezi'nde, daha önce Kadının İnsan Hakları Derneği'nden eğitici eğitimi almış belediye personeli tarafından KİHEP eğitimleri yapıldı.

Bu kapsamda hem kadın danışanlara hem de belediye personeline yönelik düzenlenen eğitimler, 16 hafta boyunca sürdürüldü. Eğitimlere 15 kadın danışan ve 22 kadın belediye personeli katıldı. Katılımcılar, temel haklar, bedensel haklar, siyasi haklar ve toplumsal cinsiyete duyarlı ebeveynlik gibi başlıklarda bilgi sahibi oldu.

Program sonunda sertifikalar, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili  Türkan Eşli tarafından verildi. Uygulama, kadınlar ve kamu çalışanlarının insan hakları farkındalığını artırarak yerelde örnek bir iş birliği modeli sundu.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, İnsan Hakları, Eğitim, Güncel, Kadın, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadının İnsan Hakları Derneği ve Adana Büyükşehir Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya’da gözaltına alındı Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Galatasaray’ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
21:40
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
21:29
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
21:19
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 15:18:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kadının İnsan Hakları Derneği ve Adana Büyükşehir Belediyesi Arasında Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.