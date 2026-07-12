Kadınlar 1 Gün Yönetimde

BURSA'nın Kestel ilçesine bağlı 721 yıllık tarihe sahip kırsal Kozluören Mahallesi'nde 525 yıldır sürdürülen gelenekle kadınlar, 1 günlüğüne yönetime geçti. Muhtarın eşi muhtarlığı, bakkalın eşi esnaflığı devralırken; erkekler mehter takımıyla mahalle dışına çıkarıldı. Yağlı güreş şenlikleri ile eğlenen erkeklerin, mahalleye girmemesi için jandarma da nöbet tuttu.

Kestel ilçesine bağlı kırsal Kozluören Mahallesi'nde yapılan, geçmişi Osmanlı Dönemi'ne dayanan ve 'Kadınların 1 günlük saltanatı' olarak değerlendirilen şenlikler, bu yıl coşkuyla kutlandı. 'Kozluören Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği' kapsamında sabah saatlerinde çocuklar hariç tüm erkekleri mehter takımı eşliğinde mahallenin dışına gönderen kadınlar, yönetime geçti. Adet gereği yılda 1 gün köy muhtarının eşi muhtarlık işlerine bakarken, azaların eşleri ise kadın muhtara yardımcı oldu. Köyün temel gıda maddelerini karşılayan köy bakkalı ve kahvehaneyi, bir günlüğüne kadınlar işletiyor. Akşam saatlerine kadar mahalleye girişleri yasak olan erkekler ise zamanlarını mahalle dışında düzenledikleri güreş şenliklerini izleyip, gelen davetlileri ağırlamakla geçirdi.

'16 YIL YAPILAMAMIŞTI, 3 YIL ÖNCE TEKRAR BAŞLADIK'

Bugün Kozluören Geleneksel Yağlı Güreşleri'nin 525'incisini icra ettiklerini belirten Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "16 yıl yapılamamıştı, 3 yıl önce tekrar başladık. Tüm Bursa halkımızla birlikte oluyoruz burada. Bugünün diğer bir özelliği kadınlar, köy meydanına; erkekler de er meydanına diyerek köyü boşaltarak buraya geldik. 460'a yakın sporcumuz bugün burada. 31 tane başpehlivanımız burada. Edirne'den sonraki en büyük güreşlerden birini inşallah burada oluşturmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah seneye daha güzel, daha büyük organizasyonla vatandaşlarımıza, Bursa'mıza, Türkiye'mize duyuracağız hizmetimizi. Ben bugün buraya gelen vatandaşlarımıza, muhtarımıza, kooperatifimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.