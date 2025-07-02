Kadınlar Ağrı Dağı'nda Doğayı Keşfetti - Son Dakika
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Kadınlar Ağrı Dağı'nda Doğayı Keşfetti

02.07.2025 13:50
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200 kadın, 1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'nde Balık Gölü'nü keşfetti.

1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'ne katılan 200 kadın, doğa harikası Balık Gölü'nü tekneyle keşfedi 2 Tem 2025 Çar 13: 40p bölgenin doğal güzelliklerini gezdi.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği tarafından bölgenin bilinirliğini artırmak ve kadınlara saygıya dikkati çekmek için ücretsiz kültür turu programları düzenleniyor

Bu kapsamda gerçekleştirilen 1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'ne yurt içi ve yurt dışından 200 kadın katıldı.

Dernek başkanı Ahmet Ertuğrul'un sağladığı kamp çadırlarında Ağrı Dağı manzarasına karşı konaklayan kadınlar, 4 günlük tur kapsamında son olarak rotasını Balık Gölü'ne çevirdi.

Taşlıçay ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü'ne minibüslerle gelen kadınlar, burada piknik yapıp tekne turuyla gezintiye çıktı.

Bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde yürüyüş yapan kadınlar, halay çekip gönüllerince eğlendi.

Dernek başkanı Ahmet Ertuğrul, AA muhabirine, kadınlara yönelik yılın her dönemi çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Kadınların Ağrı Dağı'nı, Balık Gölü'nü ve çevredeki doğal güzellikleri çok beğendiğini belirten Ertuğrul, şöyle konuştu:

"1. Uluslararası Ağrı Dağı Kadın Kamp Festivali'ni gerçekleştiriyoruz. İlk kez bir kadın kamp festivali yapıyoruz. 200 kadın davetimize icabet edip katıldı. Doğubayazıt'taki otelimizin bahçesinde yaklaşık 100 çadırda misafir ettik. Bugün Balık Gölü'ne geldik. Bölgenin turizm potansiyelini daha da ilerletmek istiyoruz. Ekibimizde Hollanda, Çin ve İspanya'dan gelenler de var. Bu düzenlediğimiz 36. ücretsiz etkinlik. Sırada Gürcistan turu var."

" Doğu Anadolu Bölgesi'ne ilk defa geliyoruz"

Zonguldak'tan gelen katılımcılardan Serpil Yavuzdoğan ise Balık Gölü ve çevresindeki doğal güzellikleri çok beğendiklerini belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesi'ne ilk defa geliyoruz. Tekne turuyla gölde gezdik. Sanki İstanbul Boğazı'nda geziyormuşuz gibi güzel oldu. Gölün manzarası harika, çevrede açan çiçekler bizi büyüledi." ifadesini kullandı.

Gülçin Yağcı da daha önce de etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hollandalı Jeanine Pronk da bölgenin tarihi ve doğal güzellikler açısından çok güzel olduğunu dile getirerek, "Ahmet Ertuğrul'u yıllardır tanıyoruz. Bugün Balık Gölü'nü gezdik. Bölge doğal güzellikler açısından çok güzel." diye konuştu.

İspanya'dan gelen John Moen de Ağrı Dağı manzarasına karşı konakladıklarını, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini görme fırsatı bulduğu için şanslı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadınlar Ağrı Dağı'nda Doğayı Keşfetti - Son Dakika

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