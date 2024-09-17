Kadınlar Atık Camla Sanat Yaratıyor

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Ağrılı kadınlar atık camları hem sanata hem kazanca dönüştürüyor

AĞRI - Ağrı Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan epoksi kursunda kadınlar, yaptıkları çeşitli tasarımlarla hem sanat öğreniyor, hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.

Atık camların sanata dönüştüğü kursta kadınlar, sosyal hayata daha çok katılım sağlayarak aynı zamanda aile bütçelerine de katkı da bulunuyorlar. Kadınların, gün içinde yaptığı çeşitli tasarımların 24 saat sonra kürleşerek dekoratif tablolar haline gelen çalışmaları, doğada topladıkları tüm materyaller, çiçekler ve taşlar ile süslenerek, hazır hale geliyor.

Epoksi kursuna hobi olarak başlayıp işi öğrendikten sonra kazanca dönüştürdüğünü söyleyen üniversite öğrencisi Rübeyda Doğan, "Yaz tatilimi değerlendirmek amaçlı bir hobi edinmek istiyordum bunun için Ağrı Halk Eğitimi Merkezi'nin internet sitesine baktım ve Epoksi'yi keşfettim. Bunu gördükten sonra çok beğendim ve dedim ki acaba bunu yapabilir miyim ? Halk Eğitimi Merkezi'ne gittim başvuruda bulundum. Başvurum kabul edildi direk onaylandı ve bende Ülkü hocamız eşliğinde çalışmalarımıza başladık. İlk başta küçük çalışmalar gerçekleştirdik ve sonrasında bunu daha büyük tablolara dönüştürdük, önce saatler yaptık, tablolar yaptık ve bu çok beğenildi ve tablolarınızı yaptıktan sonra bir çevre ediniyorsunuz ve tablolarınız beğeniliyor ve sürekli sunuluyor, istiyorlar bu şekilde bir kaç tablomu bitirdikten sonra baya çalışmalar gerçekleştirdim ve bu bir ek gelir kaynağına dönüştü benim için Üniversite dışında para kazanmak gerçekten eğer üniversite öğrencisiyseniz yada okul okuyorsanız bu gerçekten çok iyi bişey, tablolar iyi bir kazanç elde etmenizi sağlıyor. Üniversiteden sonra da ben bu çalışmaları devam ettirmeyi düşünüyorum çünkü gerçekten güzel bir kazancı var ve aynı zamanda keyifli ve hobi edinmek amaçlı kafanızı dağıtmak istiyorsanız gerçekten yapabileceğiniz bir iş" dedi.

"Kursa gelen kadınlar hem meslek ediniyor, hem de çok güzel kazançlar elde ediyor"

Amaçlarının ev hanımlarının sosyal hayatlarına destek vermek olduğunu belirten Epoksi sanatı usta öğretici Ülküye Gengörü, "Şu anki modülüm epoksi ve reçine üzerine, objeler yapılıyor, tablolar, saatler yapılıyor. Hanımlara yönelik ve meslek edinme kursu, bu kursa gelen arkadaşlar hem meslek ediniyor, çok güzel kazançlar sağlanıyor. Yaptığımız epoksi malzemeleri de epoksi,renkli boyalar, doğadan aldığımız bazı çiçekler, onları kullanıyoruz. Aynı zamanda cam kırıkları kullanıyoruz doğal cam kırıkları bunlar, sanayiden getiriyoruz çünkü bunları piyasadan almak son derece pahalı, pahalı olduğu için bizde sanayide arabaların veya vitrin camları kırıldığı zaman bunları geri dönüşüm olarak tekrardan biz buraya getirip değerlendirip objelerde veya saat, panolarda kullanıyoruz. Yani maliyeti en aza indirmeye çalışıyoruz. Bayanlar bu işi çok severek yapıyor, potansiyeli çok yüksek, aynı zamanda çok güzel kazançlar elde ediyorlar çünkü yapımı çok kolay, dediğim gibi doğal taşlar kullanılıyor yada doğadan toplanan çiçekler kullanılıyor" ifadelerini kullandı.