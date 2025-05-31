Kadınlar Barış İçin Yürüdü

KADINLARIN DÜZENLEDİĞİ YÜRÜYÜŞE KATILDI

Diyarbakır'da kadın örgütleri tarafından 'Toplumsal barış ve demokratik çözüm için kadınlar yürüyor' sloganıyla yürüyüş yapıldı. Türkiye'nin birçok yerinden Diyarbakır'a gelen kadınlar, Yenişehir ilçesindeki Şemse Allak Yaşam Parkı'nda toplandı. Yürüyüşe, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Serra Bucak, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bazı kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Etkinliğe katılanlar, daha sonra pankart ve dövizlerle Şemse Allak Yaşam Parkı'ndan Sur ilçesinde bulunan Ulucami'nin önüne kadar yürüdü.

'TARİH BOYUNCA KADINLARIN BİR PARÇASI OLMADIĞI BARIŞ, KALICI BİR BARIŞ OLMAMIŞTIR'

Yürüyüşün ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, kadınların barışı inşa edeceğini ifade ederek, "Savaş şiddettir. Savaş, militarist sistemin kendini gündelik hayatımızda yeniden üretmesidir. Tarih boyunca kadınların bir parçası olmadığı barış, kalıcı bir barış olmamıştır. Bütün dünya duysun ki; biz kadınlar bu topraklarda barışı mutlaka inşa edeceğiz. Benden önce konuşan arkadaşlar kadınların ortak talebini bu sürece ilişkin ortak talebini sıraladı. Ben izniniz olursa İki şey eklemek istiyorum. Birincisi parlamentoda oluşacak bir komisyonda mutlaka kadınlar bu komisyonun ana parçası haline gelmelidir. ve Türkiye'nin bütün renklerinden kadınlar orada mutlaka ama mutlaka olmalıdır. Evet, bu işin bir ayağı parlamentodur. Ama asıl ve en önemli ayağı toplumun kendisidir. Son yapılan ziyarette Abdullah Öcalan barış için ve demokratik toplum için çalışan herkese selam ve sevgilerini gönderdi. Barışa olan inancımız, özgürlüğe, demokratik topluma olan inancımızın altını bir kez daha çiziyoruz. Şiddetsiz bir yaşamı inşa etmek için, kadın cinayetlerini durdurmak için, kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadeleyi yürütüp bunu nihai bir sonuca erdirmek için bizler bu topraklarda barış istiyoruz. Kürt sorunun barış ve demokratik yöntemlerle çözülmesi için bizler bu topraklarda barış istiyoruz" dedi.

Gıyasettin TETİK- Özcan ARGİN/ DİYARBAKIR,