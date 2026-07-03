Kadınlar Dut Pekmezi İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Dut Pekmezi İçin Bir Araya Geldi

03.07.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu'da kadınlar imece usulüyle dut pekmezi yaparak dostluklarını pekiştiriyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kadınlar, sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden dut pekmezi pişirmek için kazanların başına geçti.

Yöre sakinleri, fındık hasadı öncesinde bahçelerinde olgunlaşan meyve ve sebzelerden reçel, pekmez ve turşu yapmayı sürdürüyor.

İmece usulü toplanan dutlar, uygun bir alanda yakılan odun ateşinde, kazanlarda yaklaşık 7 saat kaynatılarak pekmez haline getiriliyor.

Sıcak havaya rağmen zahmetle hazırlanan dut pekmezinin yapımında erkekler de kadınlara ağaç silkeleme ve ateş yakma aşamalarında destek veriyor.

Komşuların yardımlaşarak hazırladığı dut pekmezi, aile bireylerinin yanı sıra çevredeki kişilerle de paylaşılıyor.

"Birbirimize yardım ediyoruz"

Altınordu ilçesine bağlı Nizamettin Mahallesi'nde yakınları ve komşularıyla pekmez pişiren 60 yaşındaki Cemile Yıldız, AA muhabirine, çilek reçeli, bazı sebzelerden turşu, erik konservesi ve dut pekmezi yaptıklarını söyledi.

Yıldız, yakın zamanda fındık toplamaya başlayacaklarını anlatarak, hazırladıkları tüm ürünleri çocuklarının yanı sıra sevdikleriyle de paylaştıklarını ifade etti.

Bölgede şu anda dut pekmezi zamanı olduğunu dile getiren Yıldız, "Dut pekmezini yardımlaşarak yapıyoruz. Tek yapılacak bir şey değil. Silkeleme sırasında ağaçta bir kişi oluyor, aşağıda da dutun üzerine döküldüğü malzemenin tutulması gerekiyor. Kaynatırken de yardım lazım. Sıcakta bu iş zor oluyor." dedi.

Mahalledeki herkesin birbirine destek verdiğine işaret eden Yıldız, "Komşularımız, güzel dostluklarımız var. Birbirimize yardım ediyoruz. Onlar bize yardım ediyor, biz de onlara yardım ediyoruz. Bu tek başına olabilecek bir şey değil. Bu nedenle birbirimize yardım ediyoruz." diye konuştu.

Yıldız, dut pekmezi yapımının uzun bir süreçte olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sabah saat 09.00-10.00 gibi dut toplamaya gidiyoruz. Ağacından dutu döküp topluyoruz. Ondan sonra getirip tavaya koyuyoruz. Ama bu işlem akşama kadar sürebiliyor. Bazen çok olursa gece 12.00-01.00'e kadar sürebiliyor yani kolay bir şey değil. Bu iş zor, zahmetli. Bazen çok sıcak oluyor, o nedenle yapım süreci zor. Bunu satanlar için daha da zor tabii ki. Ben kendime göre yapıyorum çünkü çok yok, az. Ben eşime, dostuma veriyorum."

Pekmez pişirmeyi annesi ve kayınvalidesinden öğrendiğini belirten Yıldız, neredeyse çocukluğundan beri öğrendiği şekilde bu işleri devam ettirdiğini kaydetti.

"Mükemmel ve doğal bir lezzet"

Eşine pekmez hazırlığında yardımcı olan 62 yaşındaki Şinasi Yıldız ise bir kişinin ağaca çıktığını, diğerlerinin de dökülen dutları topladığını söyledi.

Ateş üzerinde pekmez kaynatmanın zahmetli olduğunu ifade eden Yıldız, neredeyse bir gün uğraştıklarını, pişirdikleri pekmezi üç çocuğuyla da paylaştıklarını anlattı.

Lezzetli dut pekmezini her sene severek tükettiklerini dile getiren Yıldız, "Mükemmel ve doğal bir lezzet. Zaten en güzel kısmı da doğal olması. Her şeyin doğalı güzel. Burada yetiştirdiğimiz her şey doğal. Kendi seramızda da doğal üretim yapıyoruz." dedi.

Komşularıyla pekmez pişiren 64 yaşındaki Esma Tekneci de fındık toplarken, reçel ya da pekmez hazırlarken de yardımlaştıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Altınordu, Kültür, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Dut Pekmezi İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti’nin kalesine MHP ve Bahçeli’nin pankartları asıldı DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı
Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke onun yerine ben ölseydim
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti
İlçe ayakta Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu İlçe ayakta! Yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş halde bulundu
Niğde’de otel odasında ölü bulundu Niğde'de otel odasında ölü bulundu
Bursa’da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam Bursa'da çay ve kahve fiyatlarına yüzde 30 zam
40 yıl sonra bir ilk Japonya’dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı 40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:09
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:55
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
Sigara ve tütün mamullerinde temmuz-aralık döneminde ÖTV artışı olmayacak
09:41
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı’ndaki en kritik kampını boşalttı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 11:36:56. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Dut Pekmezi İçin Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.