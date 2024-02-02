Kadınlar, okutulmadıkları için eğitimlerini tamamlamak için çaba sarf ediyor

Kadın oldukları için okutulmayanlar eğitimlerini tamamlamak için dirsek çürütüyor
Kursiyer Nejla Boyukısa: "Babam kız olduğum için beni kıskandı ve okutmadı"
SAKARYA - Maddi sıkıntılar ve ailevi sebeplerden dolayı okula gidemeyen kadınlar, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi'ndeki okuma ve yazma kursunda eğitimlerini tamamlamak için dirsek çürütüyor.
Ev hanımlarının el becerilerine ve eğitim durumlarına katkı sağlayan Halk Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor. Bünyesinde birden çok atölye barındıran ve alanında uzman kişilerin eğitim verdiği atölyelere kadınlar keyifle gidiyor. Hendek ilçesinde bulunan merkezin okuma ve yazma atölyesinde maddi sıkıntılar ve ailevi sebeplerden dolayı okula gidemeyen kadınlar, eğitimlerini tamamlamak için dirsek çürütüyor. Evlenip yuva kuran ve çocuklarını okutan kadınlar, şimdi Halk Eğitim kurslarındaki sıralarda okumayı ve yazmayı öğrenmek için çaba sarf ediyor.
"Annem ve babam önlüğümü bile almışlar ama amcamın kızına vermişler"
Dedesinin okula gitmesine engel olduğunu belirten 62 yaşındaki Cemile Akçay, "Okumaktan değil, yazmaktan sıkıntı çekiyorum. Dedem okula göndermemiş beni. Annem ve babam önlüğümü bile almışlar ama amcamın kızına vermişler" dedi.
64 yaşındaki Emine Çelik, "Ailem beni okula göndermedi. Şimdi de öğrenmeye geliyorum. Artık öğrenebildiğimiz kadar öğreneceğiz" diye konuştu.
"Babam, kız olduğum için beni kıskandı ve okutmadı"
Kızlarından birinin öğretmen olduğunu belirten 47 yaşındaki Nejla Boyukısa, "Babam beni okutmadı. Erkek kardeşlerimin tüm eğitimini karşıladı ama beni kız olduğum için kıskandı ve okutmadı. Babam mağdur etti bizi. Ben kızlarımı okuttum. Birinin öğretmen olmasına, diğerinin ise İnsan Kaynakları Bölümünden mezun olmasına katkı sağladım. Şimdi ise kızlarım beni okutuyor" ifadelerini kullandı.
Okulu kendi bıraktığını belirten Şengül Günay da, "Okulu sevmiyordum ve şimdi ise keşke okusaydım diyorum. Kalan eğitim hayatımı burada tamamlamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
"Üniversiteyi tamamlayan öğrencilerimiz var"
Sınıf öğretmeni Metin Sefa ise "Çeşitli sebeplerden okuma ve yazma öğrenemeyenlere eğitim veriyoruz. Bu kursu bitirip ilkokul, ortaokul, lise hatta üniversiteyi tamamlayan öğrencilerimiz var" dedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçileri rehin alan saldırgan, polis ekiplerinin operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırganın fabrikanın eski çalışanı olduğunu söyledi.
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada Kayseri detayı dikkat çekti. Saldırının arkasındaki örgüt üyelerinin olaydan önce Kayseri'de bir evde ve otelde iki ayrı toplantı gerçekleştirdikleri belirlendi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Taksi içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın şoföre, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği görülmüştü.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, adaylık sürecine ilişkin tepki gösterdi. Keskin yaptığı açıklamada, ''Aday gösterilmeyeceğim İmamoğlu tarafından PM'den önce tebliğ edildi.'' dedi. Yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen bir başka isim olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini makamına çağırdığını ve ''Yol yürümeyeceğini'' söylediğini belirtmişti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ''İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?'' sorusuna, ''Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek.'' yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran ''ateşkes'' açıklaması geldi. Açıklamada, ''Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi'' denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen yardım çığlıkları üzerine mahalleli polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 50 yaşındaki bir kadını bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis, cinayet şüphesiyle evde bulunan kadının eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi protestoları Türkiye'nin komşusu Yunanistan'a sıçradı. Selanik'te hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Sembolik olarak tabut taşıyan çiftçiler çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti.
Son Dakika › Güncel › Kadınlar, okutulmadıkları için eğitimlerini tamamlamak için çaba sarf ediyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?