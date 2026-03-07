Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
Kadınlar Günü Kutlaması

Kadınlar Günü Kutlaması
07.03.2026 15:46
Büşra Özdemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların önemine vurgu yaptı ve kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında emeği, bilgisi, üretkenliği, azmi, sevgi dolu yürekleri ve fedakarlıklarıyla yaşamı güzelleştiren, toplumu güçlendiren tüm kadınların gününü kutladığını bildirdi.

Toplumların gelişmesinin, ekonominin güçlenmesinin ve daha adil bir geleceğin kurulmasının, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta aktif rol almasıyla mümkün olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Kadınların çalışma hayatındaki varlığı sadece üretimi değil aynı zamanda toplumsal ilerlemeyi ve eşitliği de güçlendirir. Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınının toplumdaki yerini güçlendirmek adına tarihi adımlar atmış, kadınlara eğitim, çalışma ve siyasal hayata katılma hakkı tanımıştır. Büyük önder Atatürk'ün kadınlara kazandırdığı hakların ve açtığı aydınlık yolun bilinciyle, bugün biz kadınlar hayatın her alanında azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Kadın istihdamına yönelik projelerimizle kadınların kendi el emekleri ve alın terleriyle üretmelerine imkan sunuyor, ekonomik özgürlüklerine katkı sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 3 bin 324 kadın personelimizle şehrimize hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başta ülkemizin emekçi kadınları olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık, huzur ve başarı diliyorum."

Kaynak: AA

