Kadınlar Günü'nde Büyükincirli'de Farkındalık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Günü'nde Büyükincirli'de Farkındalık

09.03.2026 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Bozok Üniversitesi, kadınların gücünü vurgulayan bir program düzenledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla merkeze bağlı Büyükincirli köyünde program düzenledi.

Yozgat Bozok Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, köy halkının katıldığı programda, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Doğan Yüksekol konuşmacı olarak yer aldı.

Köydeki cemevinde gerçekleştirilen programda konuşan Şentürk, 8 Mart'ın yalnızca bir kutlama günü olmadığını belirterek, kadınların kendi güçlerinin ve potansiyellerinin farkına varması gerektiğini ifade etti.

Kadınların toplumu şekillendiren önemli bir güç olduğunu vurgulayan Şentürk, "Kadınlar kendilerine inanarak ve farkındalıklarını artırarak değişime öncülük edebilir. Kadınlar değişime öncelikle kendisine inanarak, kendisinin farkındalığını arttırarak başlaması gerek. Kadın isterse kendine yetebilecek kadar donanımlı ve güçlü olabilir. Ayakta sağlam durup, güçlü adımlar atan her kadın, arkadan gelenler için çiçeklerle dolu patikaları da açmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yüksekol ise kendisinin de köyde doğup büyüdüğünü anlatarak, Cumhuriyetin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün sağladığı imkanlarla akademik hayata adım attığını belirtti.

Köylerde yaşayan kadınların üretime önemli katkı sağladığına dikkati çeken Yüksekol, kadınların dayanışma ruhu, sevgi ve fedakarlıklarıyla toplumsal hayatın temel unsurlarından biri olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Bozok Üniversitesi, Kadınlar Günü, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Günü'nde Büyükincirli'de Farkındalık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:25:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Kadınlar Günü'nde Büyükincirli'de Farkındalık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.