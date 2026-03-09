Kadınlar Günü'nde Sanatla Buluşma - Son Dakika
Kadınlar Günü'nde Sanatla Buluşma

09.03.2026 10:47
Gelibolu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Sanatta Tek Yürek' sergisi açıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Sanatta Tek Yürek" karma sergisi sanatseverlerle buluştu.

Gelibolu Belediyesi ile Çağdaş ve Geleneksel Sanatlar Derneği iş birliğinde düzenlenen serginin açılışı, Gelibolu Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Serginin açılış kurdelesini Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, eşi Sevinç Soyuak ve Çağdaş ve Geleneksel Sanatlar Derneği Başkanı Emel İlhan birlikte kesti. Başkan Soyuak, açılışın ardından sergiye eserleriyle destek veren kadın sanatçılara çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Belediye Başkanı Soyuak, burada yaptığı konuşmada, kadınların sanat ve üretimle hayatın her alanında varlık göstermesinin toplumsal bir güç olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada hem sanatı hem de kadınların emeğini onurlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Farklı disiplinlerden sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA

Kadınlar Günü, Kültür Sanat, Etkinlikler, Çanakkale, Gelibolu, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

