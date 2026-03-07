Kadınlar Günü'nde Sanatla Dayanışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadınlar Günü'nde Sanatla Dayanışma

Kadınlar Günü\'nde Sanatla Dayanışma
07.03.2026 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSEV gönüllüleri, 8 Mart'ta seramik boyama etkinliğiyle kadın dayanışmasını sanatla kutladı.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Bilecik ve Eskişehir gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın Dayanışması Sanatla Buluştu Projesi kapsamında seramik boyama etkinliğinde bir araya geldi.

LÖSEV gönüllüleri, seramik eğitmeni Fitnat Ceyhan'ın atölyesindeki etkinlikte sanatla uğraşıp, birbirleriyle tanıştı.

Ceyhan, yaptığı açıklamada, tamamen gönüllülük ve sosyal sorumluluk ilkesiyle gerçekleştirdikleri sanat terapisi atölyesinde, objeleri boyayarak dayanışma duygusunu paylaştıklarını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sadece bir kutlama olarak değil aynı zamanda dayanışmayı ve paylaşımı güçlendiren bir etkinliğe dönüştürmek istediklerini aktaran Ceyhan, şöyle konuştu:

"Bu nedenle LÖSEV Bilecik gönüllüleriyle atölye çalışması gerçekleştirdik. Katılımcılar objeleri boyayarak kendi duygularını ve hayal dünyalarını renklere aktardı. Günün sonunda ortaya çıkan eserler sadece birer sanat çalışması değil aynı zamanda birlikte geçirilen anlamlı bir zamanın hatırası oldu."

LÖSEV Eskişehir Ofisi'nin gönüllü iletişim personeli Seda Gençer Beyen de LÖSEV'in sesi olan gönüllülerin, çocuklar için 28 yıldır mücadele verdiğini kaydetti.

LÖSEV Bilecik Ofisi'nin gönüllüler öncüsü Güler Durmaz da LÖSEV'in kendisine bir aile ve umut olduğunu anlatarak, Bilecik'te LÖSEV'e katkı sağlamaya çalıştığını dile getirdi.

LÖSEV gönüllüsü Rasim Yıldırım ise LÖSEV'e destek olmak için etkinliğe katıldığını söyledi.

Kaynak: AA

Kadınlar Günü, Bilecik, Güncel, 8 Mart, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar Günü'nde Sanatla Dayanışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
FETÖ’cü başsavcı vekilinin “sempati“ savunması şoke etti FETÖ'cü başsavcı vekilinin "sempati" savunması şoke etti
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Dünya onun peşinde Yarın gözler Barış Alper’de olacak Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak
“Ünlü spiker öldü“ haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim "Ünlü spiker öldü" haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim
Sudan da savaşta tarafını seçti Sudan da savaşta tarafını seçti

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Trump: İran’da demokrasi olup olmaması umurumda değil
Trump: İran'da demokrasi olup olmaması umurumda değil
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 14:47:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kadınlar Günü'nde Sanatla Dayanışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.